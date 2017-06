Toujours plus de supports à vélos dans le Plateau

Le Plateau-Mont-Royal annonce ajouter 1050 nouveaux supports à vélo dans l’arrondissement, créant 2 300 nouvelles places de stationnement.

Ce sont près de 320 000$ qui vont être dépensé cette année pour ajouter 2 300 nouvelles places de stationnement pour vélos, avec 1 000 supports sur trottoirs (2000 places) et 50 supports CYCLOFIXE sur chaussée (300 places).

Avec actuellement 6800 places de stationnement à vélo sur le Plateau, l’arrondissement augmente ainsi son offre à plus de 9000 places sur le domaine public, comptant le trottoir, la chaussée, les bornes de parcomètres ainsi que les parcs et places publiques.

«Le besoin en stationnement de vélo est récurrent et exprimé régulièrement par les citoyens. Partout où nous en mettons ils sont utilisés et nous voyons que là où il y en manque, les jeunes arbres, le mobilier urbain et les clôtures privées sont utilisés, mentionne Marianne Giguère, conseillère responsable des transports actifs. Aussi, plus le stationnement est facile d’accès, plus on va pouvoir barrer son vélo de façon sécuritaire.»

Les supports à deux places qui seront installés sur les trottoirs ont l’avantage de pouvoir être laissé l’hiver, ajoute Mme Giguère, qui souligne vouloir en installer un maximum sur les artères commerciales:

«Un cycliste est un très bon client, car il s’arrête plus souvent dans les commerces contrairement à une personne qui peine à se stationner avec sa voiture; pour les commerçants c’est vraiment un atout d’avoir des stationnements de vélo devant leur boutique.»

Un contrat de plus de 300 000 $ a été accordé à cet effet à l’entreprise Techno Aire De Jeux inc. pour la fourniture et la livraison des supports à vélos, alors qu’une somme de 15 700 $ sera consacrée à l’achat de matériaux.