La SDC du boulevard Saint-Laurent s’étend jusqu’à la rue Laurier

La Société de développement du boulevard Saint-Laurent (SDBSL), dans le Plateau-Mont-Royal, s’agrandira jusqu’à la rue Laurier à partir de janvier 2018.

Dans le cadre du PRAM-Commerce lancé par la Ville de Montréal en 2015 avec un budget de 15,4M$ ayant comme objectif de «stimuler, revitaliser ou consolider les rues commerçantes», Tasha Morizio, DG de la SDBSL, a lancé une étude en 2016 pour connaître les enjeux et les besoins des commerçants situés au-delà de l’Avenue Mont-Royal.

De cette étude est ressortie que près de 80 personnes démontraient la volonté de faire partie de la SDBSL.

Dès janvier 2018, celle-ci, qui regroupe actuellement plus de 600 entreprises et organismes entre les rues Sherbrooke et Mont-Royal, sera ainsi étendue aux commerces du nord de l’Avenue du Mont-Royal jusqu’à la rue Laurier, tels qu’Espace Go, Casa del Popolo, Aux Vivres, ou encore la Sala Rosa.

«Un plan d’action sera créé dès cette année, explique Tasha Morizio. Nous allons rencontrer tous les commerces, faire des soirées de réseautage pour connaître quels sont leurs besoins immédiats et leurs priorités.»

La SDBSL, qui existe depuis maintenant 17 ans, a pour mission d’assurer le développement économique, culturel et social de son secteur par son aménagement, son verdissement, la mise en place de bacs à fleurs et de lumières, mais aussi la propreté et l’animation de la rue.

«Je trouve que c’est une bonne idée d’agrandir la SDBSL jusqu’à notre secteur pour tout ce qui concerne le verdissement, la propreté, les lumières, car nous sommes un peu dans un no-man’s land ici entre la SDBSL et le Mile End, assure Judy Servay, directrice du restaurant Robin des Bois et résidente du boulevard. Cependant pour les ventes de trottoir et les fermetures de rues, je trouve ça exagéré, 10 jours c’est trop long.»