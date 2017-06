Le Saint-Bock brasse une bière en aide à un employé atteint du cancer

La brasserie artisanale Le Saint-Bock située sur la rue Saint-Denis, à la limite du Plateau-Mont-Royal, a décidé de brasser une bière de style belge afin de venir en aide financièrement à leur ami et collègue atteint d’un cancer. Tous les profits de la vente de La Saison Passion lui seront versés et seront même doublés par le Saint-Bock.

Le mois dernier, la brasserie Le Saint-Bock apprenait qu’un des membres de son équipe depuis près de deux ans, et âgé d’à peine 28 ans, était atteint d’un cancer du côlon.

«Il s’est senti mal tout d’un coup, il est parti pour l’hôpital en pensant faire une indigestion et finalement les médecins l’ont gardé plusieurs jours, explique Martin Guimond, propriétaire du Saint-Bock. Après avoir passé une batterie de tests pendant plusieurs semaines, ils lui ont appris qu’il avait un cancer très important, dont les chances de survie ne sont que de 30%.»

Avec deux parents ayant survécu au cancer, M. Guimond a été beaucoup touché par la nouvelle et a ainsi décidé d’aider son employé en brassant une bière pour ramasser du financement et en doublant ensuite l’argent récolté.

«Il a pris son 4% et va maintenant tomber sur le chômage puis ensuite sur le bien-être social, on voulait l’aider à notre façon pour faire face au plus terrible défi de sa vie», continue-t-il. Le traitement va être très long, il a déjà eu une première opération d’environ 12h, mais ils n’ont pas réussi à enlever tout le cancer. Il se fera de nouveau opérer la semaine prochaine.»

La Saison Passion, nommée de cette manière en l’honneur de cet homme «passionné de ce qu’il fait et toujours avec le grand sourire», est une bière à 5,4% de style belge aux fruits de la passion avec un goût légèrement fruité et une pointe d’acidité, qui rappelle le coté agrume.

«On lui souhaite la meilleure des chances du monde et de revenir en santé», lance le propriétaire du Saint-Bock qui parle de son employé comme d’un jeune homme «super et apprécié de tous.»

Martin Guimond invite donc les clients à venir lever leur verre à la santé de son employé en demandant La Saison Passion, disponible depuis déjà une semaine.