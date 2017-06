Se détendre au parc Lafontaine pour la journée de la lenteur

Pour fêter la journée la plus longue de l’année, la Journée de la lenteur revient cette année au parc Lafontaine dans le Plateau-Mont-Royal avec des activités gratuites pour se relaxer et profiter du moment présent.

Depuis 17 ans, la Journée de la lenteur offre des activités gratuites le 21 juin, de 10h à 21h au parc Lafontaine.

«C’est notre manière à nous, les lents d’Amérique, de fêter le solstice d’été en beauté et en volupté», assure l’organisme dans un communiqué de presse.

Cette journée de la lenteur a pour but de «s’offrir le temps, ralentir pour effectuer des prises de conscience, revoir nos priorités, se regarder agir et voir plus clair de façon à mieux orienter nos actions».

Chaque année, près de 1000 personnes participent à cette journée d’activités gratuites telles que de la méditation, du yoga, des massages, du Tai chi, ou encore de la gymnastique sensorielle.

Des prestations en lien avec la lenteur et des spectacles sont également prévus, notamment avec la chorale du Smoking Choir de l’atelier d’artistes multidisciplinaires la Casa Obscura.

«C’est un moment propice aux rencontres et aux nouvelles amitiés, explique Patric Hani, un des organisateurs de la Journée de la lenteur. Être lent est toléré et surtout célébré et félicité ; les gens viennent avec leur nourriture, s’étendent sur des hamacs gonflables pour faire un farniente collectif dans la joie.»