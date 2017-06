Un festival de musique sous le viaduc Van Horne

Le Mile End accueillera le festival Mile Ex End Musique Montréal sous le viaduc Van Horne durant deux jours, au début du mois de septembre. De nombreux artistes montréalais se partagent l’affiche.

Le collectif expérientiel Mishmash, lancé en septembre dernier par Alexandre Taillefer et qui a pour mission de faire rayonner le talent québécois à l’échelle nationale et internationale, lance un festival de musique les 2 et 3 septembre à la croisée du Mile End et de Rosemont-La-Petite-Patrie.

Ce sont 15 artistes que nous pourrons retrouver sur scène au coin des rues Marmier et Henri-Julien, dont plusieurs Québécois comme Godspeed You! Black Emperor, Patrick Watson, Charlotte Cardin, Lydia Képinski, Maude Audet ou encore Basia Bulat.

Les billets et passeports sont déjà en vente, à partir de 90$ pour les deux jours ou 50$ pour une journée.