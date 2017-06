Des vélos triporteurs pour contrer l’isolement

Le Marché Fermier du centre communautaire La Maison de l’amitié, situé dans le Plateau-Mont-Royal, collabore avec l’entreprise Vélo Duo et propose gratuitement des vélos triporteurs pour personnes âgées et à mobilité réduite afin de briser l’isolement, les sociabiliser et créer des liens intergénérationnels.

Jusqu’au 15 août, et dans le cadre d’un projet pilote, les vélos triporteurs de l’entreprise Vélo Duo permettent aux personnes à mobilité réduite, telles que des femmes enceintes, des aînés, ou des personnes handicapées, de les emmener à plusieurs endroits sur le PMR.

Ces personnes pourront être transportées au Marché Fermier sur la rue Laurier Est, au Mini marché de Santropol Roulant, au coin des rues Coloniale et Roy et au Marché de la forêt Baldwin, qui sera situé tout l’été au coin des rues Fullum et Rachel à partir du 8 juillet.

Elles seront également promenées au Festival Duluth en’ Arts, qui se déroule au petit parc à l’angle de l’Avenue Duluth et Laval, jusqu’au 5 août.

«Le but est de les balader, de les sortir de l’isolement. Grâce à cette initiative, ces résidents vont pouvoir bien s’alimenter dans les Marchés, ils auront des dégustations de produits, ils pourront rencontrer des gens et socialiser», explique Delphine Delair, chargée de projets à la Maison de l’Amitié, qui a pour objectif d’avoir une communauté saine et dynamique.

L’entreprise Vélo Duo, qui offre ce service depuis 10 ans dans une vingtaine de municipalités au Québec grâce à ses vélos triporteurs à traction humaine et assistance électrique, embauche pour 12$ de l’heure des jeunes décrocheurs afin qu’ils soient les chauffeurs de ces vélos.

«On essaye d’encourager des jeunes pour leur permettre de finir leur secondaire 5, afin qu’ils aient une meilleure vie. Ce sont souvent des jeunes qui ont quitté l’école ou qui ont besoin d’aide pour une réinsertion professionnelle», précise Denis Desjardins, fondateur et président de Vélo Duo. Le but de ce service est aussi de créer un échange entre le jeune et les personnes promenées.»

Un superviseur de terrain est également présent sur les lieux afin d’assurer une supervision constante du service, notamment grâce à un système de GPS intégré au vélo triporteur pour suivre le véhicule.

Les personnes désirant bénéficier de ce service peuvent appeler directement l’entreprise Vélo Duo afin d’effectuer une réservation, au (438) 869-3330.

Depuis le 15 juin, une vingtaine de personnes par jour sont promenées durant environ 1h sur le PMR.

Vélo Duo souhaite établir un service à long terme avec La Maison de l’amitié et avoir trois à quatre véhicules l’année prochaine pour un service qui serait, cette fois-ci, du 15 mai au 15 septembre.

Ce projet-pilote est une initiative conjointe avec l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal et La Maison de l’amitié. Pour l’occasion, Vélo Duo travaille également en collaboration avec les députées fédérales et provinciales Hélène Laverdière et Manon Massé.