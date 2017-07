Une aire de planches à roulettes sous le viaduc Van Horne

Une aire de planches à roulettes multifonctionnelle sous le viaduc Van Horne devrait ouvrir au printemps prochain dans le Plateau-Mont-Royal. Ce projet constitue un élément central dans la transformation des abords des voies ferrées du Mile End.

Les travaux de 2,5M$ de ce lieu de 2368 m², dont 900m² de surfaces végétalisées, commenceront à la mi-juillet pour se terminer au printemps 2018, à l’angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Cloutier.

Cet espace ne sera pas seulement dédié à la planche à roulettes, mais proposera aussi du mobilier urbain, une scène, des modules amovibles et un éclairage d’ambiance qui pourront permettre la tenue de différents événements.

Une bande verte reliant le parc Lhasa-de Sela au Champ des possibles sera réalisée avec la plantation de végétaux, la mise en place de surfaces gazonnées et la création de bassins de rétention d’eau.

«Nous allons créer un véritable laboratoire où se côtoieront arts visuels, skate et musique. Mentorat, création et responsabilisation des jeunes, voilà nos inspirations dans ce projet guidé par les demandes historiques des différents groupes communautaires du Mile End», déclare Marie Plourde, conseillère d’arrondissement du district du Mile End.

Yann Fily-Paré, directeur de projet pour l’Association Skateboard Montréal, se dit très heureux «d’avoir travaillé de concert avec l’arrondissement et les citoyens pour développer une aire de planche à roulettes parmi les plus grandes et audacieuses au Québec. Nous avons vraiment un concept d’aménagement original, unique, et qui attirera autant les planchistes que les riverains».

Depuis maintenant plusieurs années des consultations ont effectivement été menées par l’arrondissement avec les citoyens et parties prenantes sur ce projet et pour le développement des abords des voies ferrées afin de «créer et protéger un corridor de biodiversité, de culture, de sports et de loisirs», ajoute Richard Ryan, conseiller de ville du district Mile End.

Ce sont ainsi 5 500 nouveaux emplois qui ont été créés depuis 2012 dans le secteur d’emploi Saint-Viateur Est et ce parc pour adolescents s’ajoute aux nouveaux parcs créés récemment comme le parc sans nom, le 77, rue Bernard Est et le Champ des possibles.