L’histoire de Montréal dans le Chalet du Mont-Royal

L’histoire de Montréal est mise en valeur dans l’exposition de la collection de tableaux Sur la trace des découvreurs, la fabuleuse histoire de Montréal, installée sur les murs du Chalet du Mont-Royal.

Jusqu’en décembre prochain, des installations et des animations porteront sur les 17 tableaux signés Marc-Aurèle Fortin, Paul-Émile Borduas, Edwin H. Holgate et autres artistes connus.

Conçus par Les amis de la montagne avec la collaboration de la firme de design et muséographie Umanium, des jeux de lumière, des installations muséales, des vidéos et de l’animation sont offerts sur place à différents moments de la semaine, présentant l’histoire de Montréal.

«Ce projet de mise en valeur qui comporte plusieurs volets vient nous rappeler le passé du Chalet du Mont-Royal et toute l’importance de la culture, du patrimoine et de la nature pour les Montréalais», mentionne Réal Ménard, responsable du développement durable, de l’environnement, des grands parcs et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal.

L’exposition Sur la trace des découvreurs, la fabuleuse histoire de Montréal est accessible gratuitement durant les heures d’ouverture du Chalet du Mont-Royal, soit de 8 h à 20 h, sept jours sur sept, jusqu’au 15 décembre.

En complément de l’exposition, des animateurs des Amis de la montagne seront présents sur place pour s’entretenir avec le public du jeudi au dimanche, de 12 h à 17 h, jusqu’au 3 septembre, puis les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h, du 10 septembre au 29 octobre.

Réalisée par Les amis de la montagne, cette exposition temporaire est financée par le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal.