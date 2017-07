La comédienne Sarah-Jeanne Labrosse au départ du P’tit Marathon 1 km Tel-jeunes

La nouvelle porte-parole de la Fondation Tel-jeunes et comédienne appréciée des jeunes, Sarah-Jeanne Labrosse, donnera le départ du P’tit Marathon 1km Tel-jeunes qui se déroulera autour du Parc La Fontaine, en septembre prochain.

Plus de 1 600 jeunes coureurs de 3 à 11 ans et leurs parents sont attendus sur la ligne de départ au parc La Fontaine, le 23 septembre.

Il s’agit de l’une des cinq courses organisées par le Marath on et Demi-Marathon Oasis Rock ‘n’ Roll de Montréal, dont les activités se dérouleront sur deux jours, les 23 et 24 septembre.

«Ma relation avec les jeunes est vraiment précieuse et importante. Je les admire beaucoup. M’associer à Tel-jeunes et être présente, notamment au P’tit Marathon, c’est la façon la plus concrète de leur témoigner mon amour et leur dire qu’il y a des gens qui sont là pour les écouter», affirme la jeune femme.

Il s’agira d’une première présence de Mme Labrosse au Marathon Rock ‘n’ Roll, qui invitera les jeunes à venir la rencontrer au kiosque de la Fondation sur le site d’arrivée au parc La Fontaine.

« Pour une 15e année, le Marathon appuie son partenaire, la Fondation Tel-jeunes. Cette année, l’organisation espère verser un don encore plus important que par le passé, car l’événement durera une fin de semaine complète et la capacité d’inscriptions a été augmentée », mentionne Louis Malafarina, directeur exécutif de Competitor Canada.

Depuis 2002, un dollar est remis à Tel-jeunes pour chaque inscription, en plus des donations individuelles effectuées par les participants à la course.

Un volet complet est mis en place pour permettre à d’autres œuvres caritatives de profiter de l’événement pour financer une partie de leurs activités.

Il suffit d’inscrire une équipe au nom de l’œuvre caritative visée et une plateforme en ligne est accessible pour faciliter la collecte de dons.

Parmi les organisations ayant déjà confirmé leur participation, on trouve notamment : l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (Défi Jeanine Sutto), la Fondation de l’autisme, Diabète Québec, le Musée de l’Holocauste Montréal et Vision Mondiale.