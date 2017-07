Réduire les vols de vélos dans le Plateau grâce au burinage

Chiffres Chaque année, ce sont près de 2 000 vols qui sont rapportés au SPVM, permettant aux policiers d’effectuer environ 50 arrestations par an concernant des vols de vélos. Selon L’État du vélo à Montréal en 2015, la Ville a un réseau cyclable de 748 km et comptait en 2015 plus d’un million de cyclistes âgés de 3 à 74 ans, ce qui correspond à plus de la moitié de sa population (1 974 408). Toujours en 2015, 536 000 Montréalais de ces âges-là utilisaient régulièrement ou à l’occasion le vélo pour se rendre au travail, à l’école, chez des amis ou ailleurs. Cela représente 53% des cyclistes. De ce nombre, 274 000 Montréalais d’âge adulte se déplacent à vélo à des fins de transport au moins une fois par semaine. Dans les secteurs municipaux de Villeray et du Plateau Mont-Royal, où résident 210 000 personnes, 6,4 % et 10,8 % des déplacements se font à vélo.