Cadets et policiers du Plateau sensibilisent les cyclistes cet été

Les cadets et policiers du Plateau-Mont-Royal participent à une campagne de prévention tout l’été auprès des cyclistes. En se postant à des endroits stratégiques dans l’arrondissement, ils interpellent les citoyens.

Sur huit semaines, au moins une fois par semaine durant une heure ou deux, ce sont sept sujets différents qui sont abordés par les cadets et les policiers du Poste de quartier 38 (PDQ).

Les problèmes les plus récurrents, les plus méconnus ou les moins clairs sont expliqués aux cyclistes de Montréal: port des écouteurs interdits, équipements de feux et phares obligatoires, sens de la circulation, utilisation des trottoirs, les vélos assistés, les feux de circulation et l’emportiérage.

«Les gens sont réceptifs et même surpris parfois de la réglementation, explique Nadine Garneau, sergente au PDQ 38. Nul n’est censé ignorer la loi, mais nous sommes contents, car les jeunes ne sont vraiment pas tous au courant de la loi, donc les cadets discutent avec eux en s’installant aux arrêts ou aux lumières avec un grand panneau sur le thème de la semaine.»

Postés à différents endroits stratégiques comme au coin des rues Rachel et De Brébeuf ou bien sur l’avenue du Parc, cadets et policiers ont sensibilisé sur la sécurité à vélo plus de 250 cyclistes lors de leur première campagne le 4 juillet, dont cinq personnes pour avoir porté des écouteurs lors de leurs déplacements.

Accidents

Ces campagnes de prévention sont nécessaires pour diminuer les accidents de la route et éviter notamment des collisions avec les automobilistes, comme les 2000 collisions entre vélos et autos qui avaient eu lieu de 2012 à 2014, que Métro avait cartographié.

Les cartes montraient que la très grande majorité des accidents avaient lieu dans les intersections (65%) ou près d’une intersection (18%) et ce, même lorsqu’il y avait une piste cyclable.

Certaines intersections avec des pistes cyclables faisaient même partie des croisements avec le plus d’accidents, comme Maisonneuve et Saint-Urbain, ou encore Christophe-Colomb et Crémazie.

Vendredi 21 juillet, les rues de Montréal s’orneront d’un sixième vélo fantôme, au coin de la rue Bélanger et de la 6e avenue, à l’endroit du plus récent décès d’une cycliste montréalaise, survenu la semaine passée en raison d’un accrochage avec un camion.