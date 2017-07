GQ encense le Plateau-Mont-Royal

Pour le célèbre magazine américain GQ, nul besoin de prendre un vol direction l’Europe et Paris pour passer des vacances romantiques avec l’être cher. La journaliste y vante les charmes de Montréal et surtout du Plateau-Mont-Royal.

Selon la journaliste Gabriella Gershenson, du magazine de mode masculine GQ, Montréal serait la ville francophone par excellence pour les Américains et le Plateau-Mont-Royal n’est pas en reste. Elle encense cet arrondissement de plus de 100 000 habitants et conseille différentes bonnes adresses à ne pas rater.

Elle propose ainsi à ses lecteurs de commencer la journée au nord du Mile End proche du viaduc Van Horne, au resto-café-boutique Le Butterblume ouvert depuis plus d’un an, pour notamment goûter à leur «toast fancy»; mais aussi au Café Myriade, au coin des rues Saint-Denis et De Bienville, pour tester leur café espresso troisième vague.

La journaliste louange les pistes cyclables et les ruelles vertes du «joli Plateau». Elle conseille les amoureux d’en profiter grâce aux vélos en libre-service Bixi, «sans se soucier de trop transpirer grâce à ses rues plates et sans montées».

Le marché Jean-Talon est suggéré par le magazine, mais reste selon la journaliste un endroit très achalandé en été.

Pour les parcs et piscines extérieures de Montréal, c’est au parc Laurier que Mme Gershenson fait référence, «même si les mots « piscine publique » peuvent ne pas inspirer confiance, c’est le Canada, donc c’est propre, égalitaire et peu coûteux», note-t-elle.

Le Mile End n’est pas en reste avec l’inévitable crémerie Kem Coba et ses boutiques de créations montréalaises comme Lowell ou L’Atelier Épure.

Pour la fin de la journée, elle propose aux lecteurs d’aller souper dans Rosemont, à Montréal Plazza, sur Saint-Hubert.

Mais pour finir leur journée presque à 100% sur le Plateau, les touristes sont invités à aller boire un verre sur Laurier Ouest au Bar Kabinet, un bar à cocktail intime à thématique russe. Les plus fêtards pourront par la suite aller danser sur le boulevard Saint-Laurent, à la Sala Rossa ou à Casa del Popolo situé juste en face.