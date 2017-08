Trois orchestres s’unissent pour un concert grandiose à Montréal

Pour la première fois, les trois orchestres symphoniques, soit l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de McGill et l’Orchestre symphonique de Montréal vont se rassembler lors d’un concert de musique symphonique, classique et pop qui présentera également de grandes vedettes.

Sous la direction musicale du chef Simon Leclerc, plus de 400 musiciens, 20 artistes montréalais et un chœur d’une centaine de choristes seront réunis pendant deux heures le samedi 19 août vers 21h, au pied du mont Royal et dans plusieurs parcs de la ville.

Ce spectacle «Montréal Symphonique», lancé par la programmation officielle du 375e de la Ville de Montréal et GSI Musique, sera présenté en continu et sans animateur.

Il proposera une liste d’artistes avec notamment Alain Lefèvre, Coeur de Pirate, DJ Champion, Elisapie, ILAM, Isabelle Boulay, Marie-Josée Lord, Mélissa Lavergne, M-Mo, Patrick Watson et Pierre Lapointe.

«Après trois ans de préparation, offrir ce spectacle aux Montréalais est une immense fierté. Un rendez-vous pour tous, une grande fête musicale offerte gratuitement dans chacun des arrondissements», souligne Nicolas Lemieux, producteur, concepteur, directeur artistique et président de GSI Musique.

Des milliers de personnes sont attendues au pied du mont Royal – l’avenue du Parc sera fermée pour l’occasion- et le concert sera retransmis dans 18 arrondissements de la ville afin que tous les Montréalais puissent bénéficier de cette soirée gratuite.

Des écrans géants seront installés dans différents parcs et lieux de diffusion tels que :

Ahuntsic-Cartierville: parc Ahuntsic

Anjou: parc Lucie-Bruneau

Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce: parc Kent et parc Notre-Dame-de-Grâce

L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève : terrain du Cégep Gérald-Godin

Lachine: salle de spectacle L’Entrepôt

LaSalle: parc Angrignon

Le Plateau-Mont-Royal: parc Baldwin

Le Sud-Ouest: parc Angrignon

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve place Gennevilliers-Laliberté

Montréal-Nord: parc Aimé-Léonard

Pierrefonds-Roxboro: parc Grier

Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles: place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles et Maison du citoyen

Rosemont–La Petite-Patrie: parc Molson

Saint-Laurent: Complexe sportif

Saint-Léonard: parc Wilfrid-Bastien

Verdun: parc Angrignon

Ville-Marie: parc Médéric-Martin

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension: parc Jarry