Imprimer en 3D dans des bibliothèques de Montréal

L’impression 3D est désormais possible dans des bibliothèques de Montréal comme celle du Plateau et de Mordecai-Richler dans le Mile End. Les bibliothécaires de ces deux lieux ont été formés pour utiliser une imprimante 3D qu’ils vont se partager lors d’activités qui commenceront dès cet automne.

«Mes collègues et moi avons le désir de faire découvrir cet équipement innovateur à nos usagers, car l’accès à cette technologie s’inscrit dans la mouvance actuelle des bibliothèques, souligne Abigail Cabrera, bibliothécaire à la Bibliothèque Mordecai-Richler. Ce sont des lieux pour démocratiser la culture, on souhaite éveiller la curiosité des jeunes, leur faire connaître la technologie et la science tout comme on le fait avec la lecture.»

Des activités d’initiation à l’impression 3D sont prévues dès le mois de septembre pour les jeunes et leurs parents dans les deux bibliothèques du Plateau-Mont-Royal. Selon l’engouement et les attentes des usagers des activités seront mises en place l’hiver prochain.

Sachant que la bibliothèque Mordecai-Richler propose une Ruche d’art – espace gratuit de création et de fabrication à l’initiative des citoyens – deux jours par semaine, c’est dans cet esprit de « fabricathèque » ou de MakerSpace que cette dernière a reçu cette imprimante, explique Catherine Piazzon, chargée de communication à l’arrondissement du PMR.

«Actuellement, six à huit bibliothèques de la ville possèdent une imprimante 3D, ajoute-t-elle. Ceci comprend la bibliothèque Benny, située dans le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce, qui possède un Fab lab avec du matériel technologique dont une ou deux imprimantes 3D et du personnel dédié.»