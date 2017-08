Un espace de travail en plein air dans le Mile End

Premier espace de travail et de réseautage en plein air à Montréal, Aire Commune est un lieu pour travailler, relaxer et échanger avec la communauté professionnelle du Mile End. Ouvert seulement pour un mois, cet espace proposera des évènements de networking, des conférences et des ateliers rassemblant les entreprises et entrepreneurs du quartier.

Situé à l’angle des rues Bernard et De Gaspé, près du Champ des Possibles, cet espace de travail extérieur éphémère est créé par l’OBNL Îlot 84 et la firme (en)effet, du 17 août au 17 septembre.

Les installations seront gratuites de 8h à 23h pour les citoyens et travailleurs qui voudront prendre un café, manger, boire une bière, et travailler au soleil en terrasse. Seules les journées PRO seront payantes, au montant de 55$. «Même lors des conférences, une grande partie des installations resteront ouvertes au public», peut-on lire sur leur page Facebook.

Les salles de réunions pourront être réservées gratuitement sur le site Web et les ateliers, panels et conférences – offerts chaque semaine sous une thématique différente- seront disponibles en s’inscrivant en amont.

«Il y a beaucoup d’entreprises, de start-up et d’artistes dans ce coin du Mile End, mais il manque de terrasse pour profiter du soleil tout en travaillant. Cet espace extérieur a été pensé et conçu pour ce quartier et ce coin de rue, qui possède un terrain vague peu utilisé», souligne Emilie Wake, cofondatrice de (en)effet, qui pense que tout le monde gagne à connaître son voisin dans ce milieu de vie très entrepreneurial.

Pour faire face aux intempéries possibles de cette fin d’été, la terrasse de 4800 pieds carrés accueillera de grands conteneurs où l’on pourra retrouver un bar et un café, mais aussi un DJ pour les soirées 5@7 et activités et les trois salles de réunions aménagées, dont une sera réalisée en collaboration avec le partenaire principal d’Aire commune, WeWork.

Pour ce premier projet, l’OBNL Îlot 84 et la firme (en)effet ont décidé d’être en partenariat avec plusieurs entreprises locales comme le café Névé, le bar HELM qui brasse une bière spécialement pour eux, Broken7 qui sera leur partenaire de bière officiel, des restaurants, mais aussi des camions de bouffe de rue.

«Aire Commune est un projet-pilote, on le test pour les prochaines années. Nous souhaitons pouvoir l’ouvrir de mai à septembre, dès l’année prochaine. En attendant, on va voir la réaction des gens et ce qu’ils en pensent», commente Emilie Wake.

Le dévoilement de l’espace aura lieu lors d’un cocktail de pré-lancement le jeudi 17 août prochain de 16h à 17h, en collaboration avec Ubisoft Montréal.