Un club social féminin s’installe dans le Mile End

Cet automne ouvrira Espace L, un espace de coworking pour femmes, sur le boulevard Saint-Laurent, dans le Mile End. En plus d’être un espace de travail, Espace L se veut être un club social, où les femmes se rencontrent autour d’ateliers, événements et de conférences.

Grâce à sa campagne de socio-financement menée sur Ulule.com, la jeune start-up, lancée en février dernier, pourra désormais ouvrir à la fin du mois de septembre, au 5333 boulevard Saint-Laurent.

Déjà deux événements Rencontres L ont été réalisés dans différents locaux sous les thèmes Le masculin au féminin et La créativité au féminin, où des dizaines de femmes étaient présentes pour écouter les conférencières présentes.

En créant Espace L, les cofondatrices Yara El-Soueidi et Eliane Bourque souhaitaient un espace où les femmes pouvaient se rencontrer et échanger facilement.

«Souvent nous étions livrées à nous-mêmes, on voulait faire un espace qui nous ressemblait et qui était réservé aux femmes, souligne Yara El-Soueidi. On ne veut pas forcément rester dans un contexte corporatif ultra professionnel, mais aussi mettre l’aspect de communauté de l’avant, avec de la créativité, de la stimulation et de la discussion.»

«C’est en étant plusieurs que l’on peut développer de nouvelles idées, nos abonnées en tant que telles sont des ressources, donc il est possible de faire plein de choses chez Espace L», Yara El-Soueidi.

Les activités Rencontres L, seront organisées au moins une fois par saison, toujours sur des thèmes d’autonomisation au féminin. «Cela peut être n’importe quel sujet qui touchent les femmes à Montréal», commente Mme El-Soueidi.

«Montréal est une ville où il y a déjà beaucoup d’événements féminins qui s’y passent, mais il n’y avait pas d’endroit ou c’était «viens comme tu es», estime la cofondatrice. On ne fait pas dans le rose bonbon et dans les talons hauts, on n’est pas là pour être chic, on accepte les femmes comme elles veulent venir, personne n’est là pour se juger.»

Pour Yara El-Soueidi, le Mile End est un milieu tellement bouillonnant au niveau de l’entrepreneuriat, qu’ajouter cet espace de travail au quartier ne peut que bonifier l’offre actuelle.

Espace L va collaborer avec Atelier Major afin de créer une section beauté pour «souligner la beauté au naturel». Mme El-Soueidi souhaite collaborer avec d’autres entreprises locales pour mettre en place notamment des activités de bien-être ou de yoga.

Ce club social féminin fonctionne par système d’abonnement au mois ou à l’année, donnant accès à l’espace de travail, mais aussi à la salle de réunion. Un accès journalier est aussi disponible.