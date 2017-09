Les familles avec enfants en croissance dans le Plateau-Mont-Royal

Le verdissement et les mesures d’apaisement de la circulation mis en place dans le Plateau-Mont-Royal (PMR) ces dernières années ont-ils eu des effets sur la croissance des familles au sein de l’arrondissement? Entre 2011 et 2016, une hausse de près de 5 % a pu être relevée par Statistique Canada.

Selon le dernier recensement de la population publié le mois dernier, le nombre de familles s’est accru de 4,5 % entre 2011 et 2016, dans l’arrondissement. Parmi celles-ci, les familles avec enfants ont affiché une hausse notable de 5 % au cours de la même période.

Les familles sans enfant ont quant à elles crû de 4,2 %, alors que le nombre de familles monoparentales a affiché un repli significatif de 5,6 %.

C’est l’arrondissement de Ville-Marie qui se positionne en tête de ce classement avec un bond de près de 11 % du nombre de familles, avec 1840 familles additionnelles.

Au total, ce sont 15 arrondissements de Montréal qui ont vu leur nombre de familles augmenter entre 2011 et 2016. Quatre arrondissements ont affiché des pertes, comme Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension qui assume la baisse la plus importante avec 260 familles de moins qu’en 2011.

Malgré une augmentation de 4,5 % de ses familles en cinq ans, le Plateau-Mont-Royal connaît toutefois une diminution de 325 familles avec enfants en 15 ans.

Croissance démographique

Aussi, la population du PMR a connu une progression de 3,6 % entre 2011 et 2016, portant sa population totale à 104 000 habitants en 2016. Il s’agit d’un gain de 3610 personnes par rapport au recensement précédent où l’on dénombrait 100 390 habitants.

Cette croissance démographique est la plus importante progression intercensitaire enregistrée depuis 1966.

Alors que Statistique Canada annonce que la population est de plus en plus dense sur le territoire de la Ville de Montréal – avec une densité de population de 4668,3 habitants au km2 – , on constate qu’avec une densité de population de 12 792,1 habitants au km2, le Plateau-Mont-Royal présente la plus forte densité de population des 19 arrondissements.

Arrondissement jeune

Dans le PMR, la majorité de la population est de sexe masculin. Près de 51 % sont des hommes, comparativement à une proportion de 49 % de femmes. Au contraire dans la Ville de Montréal, la majorité de la population est féminine avec plus de 51 % de femmes et près de 49 % d’hommes.

Le PMR compte également le plus de personnes jeunes sur son territoire avec un âge moyen de ces citoyens de plus de 37,4 ans. Plus de 26 % de la population est âgée de moins de 25 ans, tout comme de 25 à 34 ans.

37 % des individus sont âgés de 35 à 64 ans et 8 % sont des personnes âgées de 65 à 79 ans. Les 3 % restant appartiennent aux plus de 80 ans, dont 605 résidents âgés de plus de 90 ans.

Le ratio homme-femme varie selon l’âge dans le PMR. À partir de l’âge de 70 ans, on compte en effet plus de femmes dans l’arrondissement. Chez les personnes âgées de 65 à 79 ans, le ratio passe à 97 hommes pour 100 femmes. Dans le groupe des 80 ans et plus, on ne compte plus que 51 hommes pour 100 femmes.

Enfin, 56 715 logements privés occupés ont été dénombrés dans l’arrondissement lors du recensement de la population de 2016. Le type de logement le plus répandu dans le PMR est l’appartement dans un immeuble de moins de cinq étages, à 76 %.