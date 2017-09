Le condo domine dans le Plateau

Les condos représentent plus de la moitié du parc immobilier résidentiel dans le Plateau-Mont-Royal selon les données compilées par JLR en 2017, à partir du Registre foncier du Québec.

Du côté des plex, ceux-ci comptent pour un peu plus du tiers de l’inventaire immobilier (cette proportion dépasse 40 % en incluant les plex de 6 unités et plus).

Les maisons unifamiliales, souvent construites entre 1900 et 1920, représentent, elles, moins de 10 % de l’inventaire des propriétés résidentielles de l’arrondissement.

D’août 2016 à juillet 2017, JLR a remarqué que le prix médian pour l’achat d’un condo ou d’une maison unifamiliale dans l’arrondissement a diminué par rapport à la même période l’année dernière.

Le prix médian pour les condos était de 332 000 $, en baisse de 4 %, alors que le prix des maisons unifamiliales a glissé d’environ 1 %, à 669 000 $.

Les petits plex font exception avec une augmentation d’environ 4 % du prix médian (673 000 $) par rapport à la même période de l’année précédente.

Bien que cette diminution des prix médians soit contraire à ce qui a été observé dans la majorité des arrondissements de Montréal au cours de la même période, ils restent supérieurs aux statistiques correspondantes pour l’agglomération de Montréal.

Depuis la baisse des prix observée en 2013 et au début de 2014, le prix médian des plex a augmenté plus rapidement que celui des condos.

Après la baisse des ventes immobilières en 2013, le volume des transactions est demeuré relativement le même pour les condos. En ce qui concerne les plex, les ventes sont maintenant de retour au niveau observé en 2010.

Statistique Canada

Selon le dernier recensement de la population publié au mois d’août dernier, l’appartement dans un immeuble de moins de cinq étages est le type de logement le plus répandu dans le Plateau-Mont-Royal. On en compte près de 43 000 (75,8 %).

Un total de 56 715 logements privés occupés ont été dénombrés dans l’arrondissement lors du recensement de la population de 2016.

Les appartements dans un immeuble de cinq étages ou plus sont au nombre de 8 795 unités et comptent pour 15,5 % des logements.

Les 3 570 appartements ou plains-pieds dans un duplex sont par ailleurs moins nombreux, mais représentent tout de même 6,3 % du bassin total de logements privés occupés.

Plus rares encore sont les maisons en rangée. On dénombre 940 logements de cette catégorie, comptant pour 1,7 % du total.