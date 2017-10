Des projets éphémères sur le terrain de l’ancienne station-service

Le terrain de l’ancienne station-service sur l’Avenue du Mont-Royal, entre les rues Mentana et Boyer, va connaître trois projets éphémères au printemps 2018 avant d’en voir créer un sur deux ans, à partir du mois d’août prochain.

Pour ce projet, l’agence de paysage et design urbain Castor et Pollux s’est vu octroyé un contrat de près de 220 000$.

En collaboration avec l’entreprise sociale Percolab, qui accompagne les personnes et les organisations dans leurs projets d’innovation organisationnelle et sociale, Castor et Pollux a un mandat «de concertation, de conception et de réalisation d’un aménagement transitoire».

«Nous allons tester l’espace avec trois aménagements éphémères d’un mois en avril, en mai et en juin, avant d’en faire un plus durable au mois d’août. Ce sera une sorte de compilation de ces trois aménagements sur deux ans», explique Stéphanie Henry, architecte-paysagiste et cofondatrice de Castor et Pollux.

L’objectif de ces trois installations sera de «trouver la programmation finale et d’orienter le cahier des charges d’un futur concours de design urbain pour l’aménagement durable de la place», indique-t-elle.

Des concertations avec les résidents et les commerçants du coin seront mises en place par Percolab à partir du mois de novembre afin qu’ils participent au processus de réalisation.

De par leurs idées, le but est de faire émerger trois thématiques d’aménagements différentes.

«Cela peut être un espace vert, ludique, sportif ou encore culturel. Ce sont les résidents et commerçants qui vont décider.» – Stéphanie Henry, architecte-paysagiste.

«Entre les évènements éphémères de la Société de développement de l’avenue Mont-Royal et ces tests que l’on compte réaliser, la place va être très animée, cela peut être autant un marché public, qu’une pause verte sur la rue, les citoyens vont proposer leurs idées», remarque Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau – Mont-Royal.

Acquisition

Après deux ans de démarches, l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a acquis en juin dernier ce terrain de l’ancienne station-service Esso pour 2,5M$.

La station-service avait fermé ses portes en novembre 2014 en plein cœur de l’avenue Mont-Royal, à mi-chemin entre la station de métro Mont-Royal et le Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent. Sa démolition a eu lieu en 2016, tout comme sa décontamination, qui a été réalisée aux frais de l’entreprise Esso.