Parade phénoménale sur le Viaduc Van Horne

Le projet Viaduc 375 qui semi-pietonnisera le Viaduc Van-Horne durant cinq jours à partir de ce jeudi 5 octobre, accueillera une parade citoyenne extravagante ce samedi.

La parade phénoménale aura lieu à partir de 17h, samedi 7 octobre. Pour l’occasion la population a été invité à fabriquer son costume et à participer à cette «parade fellinienne, surréaliste et fantaisiste» composée de cinq cortèges thématiques.

Pour l’occasion, le Festival Phénomena, produit par la compagnie de création Les Filles électriques, s’associe à Patsy Van Roost, la Fée du Mile End et à Viaduc 375 pour organiser cette activité hors norme dans le quartier du Mile End.

La parade réunira des artistes de rue, des fanfares, des élèves des écoles avoisinantes, mais aussi la fanfare The Van Hornies et se terminera par un grand spectacle d’artistes de feu.

Viaduc 375

Expositions, spectacles, visites historiques sont au rendez-vous pour cet hommage au patrimoine ferroviaire montréalais durant cinq jours sur le Viaduc Rosemont-Van Horne.

Porté par trois organismes, Mémoire du Mile-End, Les Amis du Champ des Possibles et la Société du développement environnemental de Rosemont (SODER), le Viaduc 375 est présentement partiellement fermé à la circulation routière, et ce jusqu’au 8 octobre prochain. Il se transformera en une promenade animée et instructive.

La soirée d’ouverture de la promenade piétonne temporaire du viaduc Van Horne aura lieu ce jeudi soir 5 octobre à partir de 17h.