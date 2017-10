Une nouvelle place publique pour les jeunes et les aînés avenue Faimount

Une nouvelle place publique verra le jour l’année prochaine dans le Mile End, sur l’avenue Fairmount au coin de la rue Saint-Dominique, devant l’école secondaire Robert-Gravel et proche d’une résidence pour personnes âgées.

«On souhaite mettre nos sous et notre énergie dans des projets structurants et importants dans les prochaines années comme les places publiques», lance Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement du Plateau – Mont-Royal.

Une portion de l’avenue Fairmout sera fermé afin de créer une place avec l’école et pour l’école. «Nous avons consulté les élèves sur leurs besoins, leurs désirs et leurs envies et ils ont répondu très positivement et avec de nombreuses idées», ajoute-t-il.

Compte tenu de la largeur de l’avenue, les trottoirs seront élargis et cette zone piétonne s’étendra du boulevard Saint-Laurent jusqu’à l’avenue Casgrain ou de Gaspé, selon M. Ferrandez.

«Nous n’avons pas d’idée préconçue de cette nouvelle place encore, mais elle est à proximité d’une résidence de personnes âgées et en face de l’école secondaire Robert-Gravel donc cela sera une place pour ces deux communautés», conclu-t-il.