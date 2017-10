Les espaces de coworking de plus en plus populaires

Ces dernières années les lieux de travail partagés se multiplient à Montréal, notamment dans le Plateau-Mont-Royal où on en compte plus d’une dizaine dans l’arrondissement.

Sortir de l’isolement: c’est la raison principale qui pousse les travailleurs autonomes à adopter un espace de coworking.

Ces espaces collaboratifs permettent d’avoir accès à des bureaux en accès libre, payés à l’heure ou à la journée ou encore à des bureaux fixes, en aire ouverte ou non, payé tous les mois.

Le thé, le café y sont généralement offerts, ainsi que des salles de conférence et une cuisine. La plupart offre également des ateliers et des événements régulièrement.

Bien que le travail autonome stagne depuis une décennie dans la province, toujours selon Québec économique, on voit des espaces de coworking ouvrir un peu partout dans la métropole.

Traducteurs, développeurs, professionnels du marketing ou de la communication, graphistes, entrepreneurs ou encore journalistes, les profils des accros du coworking sont très variés.

Plateau-Mont-Royal

Dans le Mile End, pas moins d’une dizaine d’endroits proposent aux travailleurs autonomes des bureaux à louer. À la journée, à la semaine, au mois ou à l’année, il y en a pour tous les goûts et à différents budgets.

Espace L

En plus d’être un espace de travail pour femmes, Espace L est un club social, où ces dernières se rencontrent autour d’ateliers, d’événements et de conférences (5333 boulevard Saint-Laurent). Des abonnements au mois (45$, 125$ et 240$) et à l’année sont disponibles. Une option à la journée est aussi offerte pour 15 $ par jour.

ECTO

ECTO est un des premiers espaces de coworking à avoir été créé à Montréal et se situe dans un loft rénové, près du métro Mont-Royal (936 av. Mont-Royal Est). Au mois, à la journée ou à la carte, il offre des forfaits parmi les plus souples. Les bureaux fixes sont disponibles à partir de 250$/mois. La salle de conférence se loue à partir de 20$/h, tout comme l’espace créatif. L’espace complet peut se louer à partir de 200$.

Temps Libre

Favorisant les échanges et les rencontres, Temps Libre (5605, avenue de Gaspé, local 106) est un lieu neutre et non commercial à la disposition de tous gratuitement et librement, dans le Mile End. Des bureaux peuvent y être loués au mois à partir de 290$. Des passes de jour, hebdomadaires ou 10 entrées sont aussi disponibles. Des salles peuvent être louées pour différents évènements.

La Gare

L’espace collaboratif La Gare, situé au 5333 avenue Casgrain est un lieu de travail, de rencontre et d’apprentissage, animé régulièrement avec des formations et des événements aux membres, aux gens du quartier et à des experts de diverses disciplines de partager leur savoir. Des carnets de visites de 20$/jour sont disponibles ainsi que des forfaits de 1, 10 et 30 journées. Les salles de conférence peuvent être louées à partir de 25$/heure, et les bureaux fixes à partir de 275$/mois.

Caravan

Avec leurs nouveaux locaux situés dans le Mile-End, Caravan (5605 avenue de Gaspé, Suite 204) peut désormais offrir un bureau à tous les petits budgets. C’est l’endroit idéal où partager ses idées, collaborer, jouer et rester en contact avec des individus semblables. Pour 310$/mois, un bureau dédié est offert 24/7 avec accès à deux salles de conférence, internet, la cuisine et l’espace de détente, entre autres.

Mile End studio

Espace de travail pour les professionnels créatifs, Mile End studio (5333 av Casgrain # 618) a un intérêt particulier pour la VR, le 360 film, la technologie et l’impact social. Un bureau est offert pour 300$/mois, ou bien un ordinateur portable pour 150$. Un espace vide de 15 pieds carrés est à partager entre tous les membres comme zone VR, studio de photographie et de film.

Montréal CoWork

Ouvert à compter du mois d’octobre, Montréal CoWork (4388 St-Denis) propose des bureaux fermés, des postes à aires ouvertes mais aussi des bureaux virtuels. Montréal CoWork propose également un accompagnement des nouveaux arrivants entrepreneurs et un accompagnement des créateurs d’entreprises et des PME.

Halte 24-7

Halte 24-7, qui se situe au 4284 rue de LaRoche, réunit une communauté d’affaires diversifiée d’une centaine de membres, et mise sur l’esprit entrepreneurial et collaboratif de chacun pour favoriser la productivité et la réussite professionnelle de tous.

Café GAB

Le Café Gab se décrit comme «plus flexible et dynamique qu’un espace collaboratif, plus pratique et plus professionnel qu’un café, et surtout moins cher et plus adapté que ce que ce qui existe». Le Café Gab est un café pour travailleurs situé au 4815-A Boulevard St-Laurent offrant des tarifs de 3$/h ou 12$/jour mais aussi des abonnements de 40$ ou 75$/mois.

Café Imagine

Payer à l’heure dans un café en échange de boissons et collations à volonté ? C’est ce que propose le Café Imagine, sur la rue Rachel, au coin de la rue Saint-Dominique. Il a été spécialement conçu pour les étudiants et les professionnels qui cherchent un lieu pour étudier, travailler, relaxer mais aussi jouer à des jeux de société. Les professionnels paient 4$/heure avec un plafond à 16$. Les étudiants, eux, paient 3$/heure, avec un plafond à 12$. Une formule à la semaine et au mois est également offerte.