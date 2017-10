Une salle de brassage pour Boswell

Deux ans après l’ouverture de la microbrasserie artisanale Boswell, située dans le Plateau Est, cette dernière dévoile sa salle de brassage où une quinzaine de bières pourront y être préparées sur place.

«Ouvrir une salle de brassage a toujours été l’idée de départ de la création de notre microbrasserie, vendre la bière des autres n’était ni l’objectif ni l’intention», assure Nicolas Paquet, un des propriétaires.

Jusqu’à présent, Philippe Saint-Cyr, maître brasseur et copropriétaire, brassait leurs bières Boswell au complexe brassicole coopératif MaBrasserie. À présent, les bières brassées là-bas seront destinées à une production industrielle, afin de continuer à les vendre en épicerie, dans les dépanneurs, en fût dans d’autres restaurants, mais aussi en canettes.

Baptisée Boswell, en référence à une brasserie québécoise du XIXe siècle et au vieux juron «être en boswell», la microbrasserie de 4000 pi2 offre une vaste sélection de bières dans une atmosphère à la fois raffinée et décontractée.

«Avec la salle de brassage et nos 21 fûts, on va faire de plus petites quantités de produits, mais en plus grand nombre et à un rythme plus intense», précise M. Paquet qui proposera une quinzaine de bières brassées sur place, originales et diversifiées.

Collaborations locales

De style Belges, Anglaises, ou Américaines, leurs créations seront «plus originales et étranges». Les deux propriétaires misent d’ailleurs sur les collaborations locales pour diversifier leur offre.

Deux bières ont été récemment brassées avec deux commerces de l’avenue du Mont-Royal : Rémy Couture, propriétaire de la pâtisserie Crémy et brasseur amateur, avec qui ils brassent une bière aux épices, «style bière de Noël très épicée» et Café Rico avec qui ils ont brassé une bière au café.

Des évènements originaux ont également été réalisés comme une présentation bières et fromages avec la fromagerie Bleu & Persillé, ou encore une collaboration avec le magasin de laine La Bobineuse.

«On essaye de s’allier pour mieux représenter la vie du Plateau et notre avenue. C’est un défi d’être situé dans le Plateau Est car il n’y a pas beaucoup de passants, il faut convaincre les gens de se déplacer jusqu’ici.» – Nicolas Paquet, copropriétaire.

Boswell collabore aussi avec Passeport en fût, MTL à Table et les Femmes Chefs.

Accords bières et mets

Pour lui, collaborer avec d’autres entreprises, mais aussi associer la gastronomie et la bière est une façon de réaliser le défi de vivre dans l’est du Plateau-Mont-Royal.

«On travaille beaucoup sur notre menu qu’on change régulièrement, on ne veut pas seulement être une microbrasserie, commente le copropriétaire. Nous sommes dans un quartier très densément peuplé et très familial, donc les gens ont des attentes par rapport aux commerces qui s’établissent ici.»

Boswell a pour objectif de prouver que «la bière peut être aussi raffinée et aussi spectaculaire au niveau des papilles gustatives que n’importe quel autre alcool, il suffit que ce soit bien fait», indiquent les propriétaires.