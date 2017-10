Un espace de coworking pour les entrepreneurs immigrants

Ouvert à tous les travailleurs, l’espace de travail collaboratif MontréalCoWork situé sur la rue Saint-Denis se spécialise dans l’aide aux nouveaux arrivants qui souhaitent démarrer leur entreprise.

Ce nouvel espace de travail design de plus de 7000 pieds carrés a ouvert ses portes cette semaine au-dessus du magasin Renaud-Bray, au 4388 rue Saint-Denis.

Il propose des aires de travail, plus de 80 postes de travail, des bureaux fermés, des salles de repos, des salles de réflexion, et des salles de conférence.

Quelle est la différence avec les autres espaces de coworking déjà existants dans Montréal ?

Celui-ci propose, avec l’entreprise Immigration à la carte, un service d’accompagnement pour les immigrants entrepreneurs avec de nombreuses activités gratuites chaque semaine. Formations, 5 à 7 réseautages et lunch & learn seront donnés par des professionnels sur des thèmes qui préoccupent les petites entreprises.

«On veut tendre la main aux immigrants pour les aider dans leurs démarches de création d’entreprises. MontréalCoWork est un lieu où ils vont pouvoir comprendre facilement les réseaux formels et informels du marché du travail québécois», précise le concepteur François Cartier, créateur également du site de recrutement en ligne, Jobboom.

Christophe Verhelst, fondateur de l’entreprise Immigration à la carte, propose ainsi aux clients de l’espace de travail les services de ses 25 partenaires, tels que des courtiers immobiliers, avocats, ou conseillers en immigration.

«Quand on arrive au Québec, on est complètement perdu, il n’y a rien de centralisé, nous ne sommes pas pris en main comme on devrait l’être, plusieurs personnes repartent après quelques années.» – Christophe Verhelst, fondateur de l’entreprise Immigration à la carte.