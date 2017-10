 «NousRire» fait des milliers d’adeptes au Québec

Le groupe d’achat d’aliments biologiques et écoresponsables en vrac NousRire situé dans le Mile End depuis plus de deux ans, rejoint aujourd’hui plus de 3000 personnes au Québec à chaque commande.

Avec pour mission de rendre accessible l’alimentation biologique et écoresponsable au plus grand nombre possible et à prix abordables, NousRire relève son défi en rejoignant 12 villes à travers la province.

Ce groupe d’achat en ligne commande des aliments non périssables, biologiques, écoresponsables en très grande quantité, «ce qui augmente notre pouvoir d’achat et nous donne accès à de meilleurs prix», avance Marion Demers, artisane au rayonnement de NousRire.

Plus de 100 produits alimentaires sont disponibles sur le site internet.

«On essaye de commander le plus souvent possible directement auprès des producteurs. Nous les choisissons tous selon des critères de qualité, d’écoresponsabilité et de socioresponsabilité très rigoureux, comme le nombre de kilomètres parcourus», souligne Mme Demers.

Commander en ligne

Avec plus de 500 bénévoles partout au Québec qui reçoivent les commandes et œuvrent à l’emballage, les gens peuvent passer leur commande en ligne pour ensuite aller la chercher avec leurs propres contenants dans la ville la plus proche de chez eux, telles que, entre autres, Québec, Gatineau, Trois-Rivières, Laval, Saint-Hubert, Val-David, Joliette, ou Rouyn-Noranda.

«Les gens peuvent devenir bénévoles et aider à emballer les commandes, cela leur donne un rabais pour celle d’après», précise Marion Demers, ajoutant que chaque commande est réalisée tous les deux ou trois mois, durant une période de deux semaines et demie.

Grâce à la force du groupe et à l’engagement de chacun, les commandes en gros et sans intermédiaire permettent d’obtenir des prix de 20 à 40% moins chers qu’en magasin pour le même produit.

Comme la demande augmente et la hausse des ventes est en croissance d’environ 14% d’une commande à l’autre, NousRire a maintenant prévu de passer des commandes tous les mois à partir de cet hiver.

«On sait que souvent quand on est éloigné des grands centres cela peut-être assez difficile d’avoir accès à de bons aliments à prix abordables, donc ça va permettre de rendre l’alimentation biologique encore plus accessible», note la membre de NousRire.

Célébrations

Le groupe d’achat a aussi d’autres missions comme celle de «ramener l’humain et le plaisir dans l’approvisionnement».

«On fait en sorte que ce soit un moment où l’on peut échanger, rencontrer d’autres personnes, relaxer, prendre une pause de notre quotidien et de notre routine stressante, commente Marion Demers. L’alimentation est tellement à la base de tout que c’est primordial dans nos vies de prendre soin de nous-mêmes grâce à l’alimentation et d’autres techniques comme danser et respirer.»