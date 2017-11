Un «super petit fruit» dans la prochaine boisson de 1642 Sodas

C’est avec la volonté de se rapprocher de ses consommateurs que 1642 Sodas a lancé une campagne de sociofinancement pour la création de sa nouvelle boisson pétillante: 1642 Orange.

«Quoi de mieux que de faire contribuer notre communauté pour lancer la préparation de notre nouveau produit afin de les inclure dans notre recette et avoir un retour sur notre boisson?», se demande Bastien Poulain, créateur de 1642 Sodas.

Lancée lundi 13 novembre dernier avec un objectif de 20 000$, la campagne de sociofinancement Ulule a déjà atteint les 4000 $ en une journée.

«Cela prouve que l’on a une bonne communauté qui nous suit. Je pense que le produit répond a une demande, car il n’existe pas sur le marché de boisson à l’orange qui pétille avec de l’argousier comme ingrédient magique à l’intérieur», souligne M. Poulain.

La boisson en question sera ainsi composée de cette petite baie orange vif que l’on retrouve dans les Cantons-de-l’est et qui fait partie des superaliments, mais aussi de la pulpe d’orange et des sucres naturels.

«Ce sera une boisson pas trop sucrée, mais plutôt pour les adultes, car on retrouve le goût un peu amer et acidulée de l’argousier», explique l’entrepreneur breton, qui a commencé à lancer ses boissons pétillantes québécoises en 2015.

Toujours en misant sur la fabrication 100% locale, Bastien Poulain crée aujourd’hui sa quatrième boisson réalisée exclusivement au Québec: les bouteilles proviennent de Laval, les étiquettes de Dorval et les cartons d’Anjou. Le tout embouteillé à Saint-François-Xavier-de-Brompton, en Estrie.

Avec maintenant 1100 points de vente partout au Québec, mais aussi en Europe et dans trois autres provinces du Canada, Bastien Poulain propose le «1642 Cola», un cola à base d’eau gazéifiée provenant de la Source Everest au Québec, de sucre de canne et d’une touche de sirop d’érable de Plessisville, mais aussi le 1642 Tonic et le 1642 Ginger.