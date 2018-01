Le Plateau-Mont-Royal dans l’objectif de Mikael Theimer

Dans le cadre du programme de création de la Maison de la photo de Montréal, le photographe montréalais Mikael Theimer a documenté les gens et les rues du Plateau-Mont-Royal (PMR), en collaboration avec les Archives de la Ville de Montréal. L’exposition est visible à l’Espace La Fontaine durant un mois.

Pour la première édition de la Résidence de création – in situ, la Maison de la photo de Montréal a choisi le co-créateur du blog Portraits de Montréal, Mikael Theimer, pour mettre en lumière les petits détails de la vie urbaine du PMR.

«Je voulais à la fois avoir des photos de rues très spontanées, des moments volés de la vie sur le Plateau, mais aussi aller à la rencontre de personnes avec une approche plus «entrevue» comme Portraits de Montréal», indique le photographe.

Inspiré des pionniers de la photo de rue tels que Robert Doisneau, Robert Frank et Elliott Erwitt, Mikael Theimer réalise des photos humanistes.

Prises entre le 7 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, les photos de rue en noir et blanc du photographe montréalais sont réalisées à partir de différents thèmes comme la gentrification, les lieux de culte, les devantures de magasins, les lieux de représentations et de spectacles, les fêtes de Noël, et les joies de l’hiver.

Différents endroits du Plateau ont donc été photographiés, allant des alentours du métro Mont-Royal, au Mile End, au parc La Fontaine, jusqu’au Plateau Est.

Les photos sont exposées à côté des archives de la Ville de Montréal, avec également quatre portraits en couleur.

«J’ai mis mon objectif très proche des gens pour vraiment péter leur bulle et faire des gros plans, de cette manière ils se dévoilent un peu plus. Ça crée une connexion plus rapide entre mon sujet et moi», explique-t-il.

Chaque portrait et ensuite accompagné d’une légende descriptive afin de présenter la personne qu’il a photographié et avec qui il a passé plusieurs minutes. Selon lui, «c’est toujours plus intéressant quand on veut partager un portrait, d’avoir autre chose que juste son visage, sinon il manque la moitié du travail.»

L’exposition a lieu du mercredi 17 janvier au dimanche 18 février au Bistro culturel Espace La Fontaine (3933 Avenue du Parc-La Fontaine) les mercredis, jeudis, et vendredi de 11h à 17h et les samedis et dimanches de 10h à 17h.