Le compostage s’étend à tout le Plateau-Mont-Royal

C’est officiel, le compostage va désormais se réaliser dans tout le territoire du Plateau-Mont-Royal pour les bâtiments de 20 logements et moins, à compter du mois de mars prochain.

Alors que l’arrondissement prévoyait le mettre en place seulement dans le Mile End, cette année, et dans le district Jeanne-Mance, en 2019, celui-ci a finalement pu l’installer dans le Plateau au complet.

«Grâce au bon travail de nos professionnels, nous avons réussi à pouvoir installer le compostage dans les deux derniers districts du Plateau, mais aussi pour les 20 logements et moins», souligne Richard Ryan, conseiller de Ville à l’arrondissement.

En effet, jusqu’à présent, la collecte des résidus alimentaires ne se réalisait que pour les 15 logements et moins, à l’est de la rue Saint-Denis.

Des composteurs communautaires étaient utilisés pour les résidents qui ne pouvaient composter. Ils seront maintenant réutilisés pour les grands ensembles d’appartements de plus de 20 unités, détaille M. Ryan.

Une campagne de sensibilisation avec notamment du porte-à-porte et des accroches portes a commencé depuis le 15 janvier dernier et se poursuivra jusqu’en février prochain.

Les bacs bruns, bacs de cuisine et échantillons de sacs seront distribués au courant du mois de février. Les citoyens recevront un ou deux sacs, mais devront ensuite s’en procurer eux-mêmes.

Les horaires des collectes resteront les mêmes que d’habitude, si ce n’est qu’il y aura une collecte de déchets en moins. Aussi, les résidents pourront sortir leur bac brun en même temps que leur recyclage.

Jours de collecte

Pour le Mile End (entre la rue Saint-Denis, l’avenue du Mont-Royal, la rue Hutchison et la voie ferrée), la collecte de déchets se fera le lundi et les collectes de matières recyclables et de résidus alimentaires se feront le jeudi.

Pour Jeanne-Mance (entre la rue Saint-Denis, l’avenue du Mont-Royal, la rue University et la rue Sherbrooke) la collecte de déchets se fera le jeudi et les collectes de matières recyclables et de résidus alimentaires se feront le lundi.

Concernant le compostage commercial, Richard Ryan assure qu’une réflexion va se faire avec la ville-centre, car cela ne concerne pas seulement le PMR: «s’il y a une intégration du secteur commercial, ça va sûrement se réaliser avec l’ouverture en 2020 des quatre centres de transformation de l’Île-de-Montréal».

L’implantation du compostage à l’est de la rue Saint-Denis s’est bien déroulée l’année dernière et les échos sont positifs, selon le conseiller de Ville, malgré quelques difficultés liées aux changements d’horaire qui a eu lieu dans les collectes.

«On s’attend à ce que ce soit la même chose avec l’ouest du Plateau, les gens vont devoir s’habituer au fait qu’il va maintenant y avoir qu’une seule collecte de déchets, c’est pourquoi une bonne communication est primordiale», avoue-t-il.