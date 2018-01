Une nouvelle rue piétonne cet été dans le Plateau

La rue Gilford, située entre les rues Saint-Denis et Rivard dans le Plateau Mont-Royal (PMR), deviendra piétonne de façon temporaire l’été prochain. Des appels d’offres seront bientôt lancés par l’arrondissement pour les entreprises qui souhaitent participer à ce projet de sécurisation de rue et d’apaisement de la circulation.

Dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, ce sont trois nouveaux projets de piétonnisation qui verront le jour en 2018 dans Saint-Laurent, Rosemont-la-Petite-Patrie et dans le PMR.

La ville-centre offre une aide financière équivalente à 50% des coûts jusqu’à concurrence de 100 000 $, pour la première année de ces projets.

À la suite de premières rencontres réalisées en 2012 entre des résidents et commerçants de la rue Gilford qui souhaitaient voir cette dernière piétonnisée, l’arrondissement a décidé de réaliser ce projet tout d’abord sous forme temporaire à compter du 24 juin prochain. Il pourrait être permanent selon le désir des acteurs du milieu.

«C’est une rue passante où de plus en plus de jeunes circulent, avec des écoles, garderies et Centre de la petite enfance à proximité. Aussi, quand on sort du métro, il n’y a rien qui nous dirige vers la rue Saint-Denis, donc le but est de canaliser les gens et de les amener à se promener vers cette rue», déclare Marie Plourde, conseillère d’arrondissement pour le District Mile End.

Les appels d’offres seront bientôt lancés par l’arrondissement afin d’y voir naître une place apaisée et sécurisée.

«On veut mettre aussi en valeur cette rue riche en histoire, car l’origine du Plateau se retrouve sur ce chemin-là, qui était à l’époque le Chemin des carrières.» – Marie Plourde, conseillère d’arrondissement pour le District Mile End.

La rue est également un îlot de chaleur. L’arrondissement du PMR souhaite donc y voir un endroit où les passants peuvent se réfugier à l’ombre et s’arrêter pour découvrir des commerces et restaurants des alentours.

Pour ce nouveau projet de piétonnisation de rue, le citoyen sera de nouveau au cœur des décisions, comme cela a été le cas l’année dernière avec les Terrasses Roy et le Terrain du 962 Mont-Royal Est.

«On souhaite mettre en place des consultations publiques, des activités créatrices sur place, des séances formelles et un sondage. C’est crucial pour nous que le citoyen décide de ce qu’il souhaite y voir», lance la conseillère.

Programme de rues piétonnes et partagées

12 Depuis le lancement du Programme en 2015, 12 rues piétonnes, dans 10 des 19 arrondissements de la Ville, ont été aménagées.

En 2017, trois projets de places piétonnes ont été créés tels que les Terrasses Roy dans le PMR, la place Wellington dans Verdun et la place du Marché aux abords du Marché Atwater dans le Sud-Ouest.

La piétonnisation des rues stimule la vie de quartier et l’animation urbaine, tout en favorisant l’activité commerciale, dans un cadre sécuritaire et convivial.