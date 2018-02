Début des travaux du nouvel édicule de la station de métro Mont-Royal

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal a approuvé les plans du projet de construction de la Société de Transport de Montréal (STM) du nouvel édicule du métro Mont-Royal. Les travaux s’étendront du printemps 2018 à la fin de l’année 2021.

D’allure architecturale contemporaine et muni d’une toiture avec un dôme verdi avec des graminées, contribuant à la diminution des îlots de chaleur urbains, le nouvel édicule permettra de rendre le réseau de métro encore plus accessible grâce à deux ascenseurs.

La station demeurera ouverte durant la totalité des travaux qui dureront plus de trois ans et dont le coût est estimé à plus de 20 M$.

Le nouvel édicule mettra en avant la lumière et la transparence. Il s’agira d’un bâtiment sobre qui offrira une identité reconnaissable par sa forme claire et simple, peut-on lire sur le site de la STM qui endosse le projet.

La présence d’une œuvre d’art monumentale, visible de l’extérieur permettrait de participer à l’animation de la place Gérald-Godin.

Le concept s’est inspiré des discussions tenues en 2016 dans le cadre de la démarche de réflexion collective de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour orienter la conception des aménagements futurs de cette place sur laquelle se trouve la station Mont-Royal.

À l’étape d’étude de faisabilité, le projet d’aménagement de la place Gérald-Godin devrait démarrer à la suite du chantier de l’édicule. Les abords de cette place sont aussi au cœur d’un projet de pôle culturel qui prévoit la construction d’une nouvelle bibliothèque et la rénovation de la maison de la culture.