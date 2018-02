Des condos certifiés LEED dans le Plateau-Mont-Royal

Un projet écologique de cinq condos dans le Plateau-Mont-Royal a reçu la certification LEED v4 Platine le mois dernier par le Conseil du bâtiment durable des États-Unis. Il s’agit du premier bâtiment multifamilial certifié de cette manière au pays.

La certification LEED (Leadership en énergie, en environnement et en design) est une certification développée au Canada. Depuis 2009, elle est remise à jour et en est à sa quatrième version depuis novembre 2017.

Le complexe «La Géode» du promoteur KnightsBridge est situé tout près du parc La Fontaine, au 4341 de la Roche. Il a été enregistré sous la version 4 avant même que cela soit obligatoire «pour être certain qu’il puisse atteindre les plus hauts standards environnementaux et de qualité des matériaux», selon Jean-Philippe Grenier, conseiller en urbanisme chez KnightsBridge.

De 627 à 1602 pieds carrés, ces cinq condos possèdent une à trois chambres chacun. La performance énergétique de chaque logement n’est pas établie en fonction de celle du bâtiment, mais de manière individuelle. Une unité n’est donc pas moins performante qu’une autre.

«Nous sommes vraiment fier de ce projet qui reflète non seulement les pratiques courantes, mais une pensée novatrice.» – Jean-Philippe Grenier conseiller en urbanisme chez KnightsBridge.

Ce dernier se soucie de la santé des occupants tout en diminuant l’empreinte écologique de ses constructions. Des plantes indigènes du Québec, adaptées à la région climatique de Montréal sont installées dans le complexe et l’équipement de plomberie consomme moins d’eau en utilisant un système de récupération de la chaleur des eaux grises.

Des planchers chauffants radiants sont présents dans toutes les pièces ainsi qu’une insonorisation supérieure grâce au système breveté CALI et des fenêtres architecturales en aluminium. Les murs extérieurs sont plus isolés avec de meilleurs échangeurs d’air et la toiture du bâtiment est blanche pour refléter au maximum l’énergie du soleil pour qu’il n’y ait pas de surchauffe dans les logements.

La Géode était finaliste aux Prix d’excellence en architecture 2017 de l’Ordre des Architectes du Québec, dans la catégorie Bâtiments et ensembles résidentiels de type multifamilial.

Pour 2018, La Géode est finaliste dans la catégorie Projet de développement durable, décerné par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ).

«Nous créons toujours des projets proches d’écoles, de garderies, de commerces de proximité et où la localisation est déjà favorable aux transports actifs et collectifs. Notre but est d’influencer les habitudes des gens pour qu’ils aient un mode de vie sain et écologiquement bénéfique pour l’environnement», mentionne M. Grenier.

KnightsBridge travaille actuellement au développement de nouveaux projets écologiques dans le Plateau – Mont-Royal, Rosemont–La Petite-Patrie, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Pointe-Saint-Charles.