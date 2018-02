Une brasserie montréalaise reçoit les honneurs

Le site de référence et de cotation RateBeer a nommé une nouvelle fois Meilleure brasserie au Canada pour l’année 2017 la microbrasserie montréalaise Dieu du Ciel !, situé sur l’avenue Laurier Ouest, dans le Mile End.

L’établissement de Montréal se retrouve pour la 12e année consécutive dans le Top 100 des lieux où aller lever le coude, parmi un annuaire mondial de plus de 22 000 brasseries. Les gagnants sont présentés par pays d’origine et reflètent les brasseurs les plus performants de tous ceux listés sur RateBeer.

C’est leur bière Péché Mortel en fût de Bourbon qui a été couronnée meilleure bière au pays par ce site dédié à des milliers d’amateurs de bières artisanales. Ces derniers goûtent, notent et votent pour leurs bières préférées.

Jean-François Gravel, cofondateur et maître-brasseur de la microbrasserie, explique participer très rarement à des compétitions, mais accorder cependant une certaine reconnaissance aux compilations annuelles du site web RateBeer, qui reflète mieux la réalité que n’importe quel autre concours de bière.

«Ratebeer représente le prix du public, qui collectivement a goûté des milliers de bières, donc on est jugé pour l’ensemble de notre travail à l’heure où de plus en plus de brasseries existent dans le monde et en Amérique du Nord. D’être reconnu pour la qualité de notre œuvre depuis 12 ans, ça fait toujours plaisir», commente-t-il.