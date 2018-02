Ouvrir son café familial dans Montréal

Ces dernières années, les cafés familiaux ou «kids friendly» ont la côte dans Montréal. Avec de plus en plus de familles dans les quartiers centraux, certains parents décident d’ouvrir eux-mêmes leur lieu idéal : un café ouvert à tous, mais adapté pour les enfants.

Alors que plusieurs cafés familiaux ont récemment fermé dans Montréal -notamment en raison des hausses de loyer comme c’est le cas de La Tasse Gamine dans le Mile End- un petit nouveau vient d’ouvrir, non loin de la station de métro Mont-Royal, le Café Ze Yéti.

Véritable café de quartier, il est ouvert à tous et possède une salle de jeux pour les tout-petits. «C’est l’ambiance du café communautaire Touski sur Ontario Est qui nous a inspirés. Un endroit où on y va avec ou sans enfant, un vrai café de quartier», raconte Cynthia Janssens, copropriétaire du Café Ze Yéti, situé au 857 rue Marie-Anne Est.

Selon elle, Montréal, et particulièrement le Plateau-Mont-Royal, manque de cafés de la sorte: des endroits chaleureux où on se fait accueillir avec un sourire et où les patrons connaissent nos prénoms.

«On a voulu créer un endroit accueillant pour tous. Le petit plus, c’est que les parents peuvent y venir avec leurs enfants. Pendant qu’ils s’amusent tranquillement dans la salle de jeux, eux peuvent enfin prendre le temps de boire un café sans les avoir dans les pattes», souligne-t-elle.

Cette maman de trois enfants et son associée Marion Kujas, également maman de deux enfants, ont décidé de se lancer dans l’aventure de créer leur lieu idéal par elles-mêmes. En achetant le local de l’ancienne boutique Garantie Bicycle, elles se sont ainsi mises à l’abri d’éventuelles hausses de loyer faramineuses.

Dans un quartier résidentiel avec de nombreuses familles, ce café de 850 pieds carrés ne désemplit pas de familles depuis son ouverture lundi dernier. Des étudiants avec leurs ordinateurs et des personnes sans enfants s’y retrouvent aussi pour prendre un thé et déguster les pâtisseries faites maison.

Avec trois grandes tables dans le café, permettant les rencontres et la sociabilité, les clients s’installent les uns à côté des autres, tout en jetant un œil à leurs bambins dans la salle de jeux. Cabane en bois, cuisinière, établis, minibus, casse-tête et livres, tout y est pour les amuser.

Cafés avec enfants

Dans Montréal, on retrouve plusieurs cafés où les enfants sont les bienvenus, comme le Café Coop Touski, situé sur la rue Ontario Est dans le Centre-Sud et ouvert depuis 2003 par deux mères monoparentales. Le lieu, qui n’est pas seulement conçu pour les enfants, offre un espace jeux pour ces derniers.

Le Café Sfouf, également sur Ontario Est, propose un coin pour les bambins appelé «Le Petit Sfouf». Des jouets sont fournis afin que ces derniers puissent s’amuser pendant que leurs parents savourent leur tasse de café.

La Culotte à l’envers, située sur Masson dans le Vieux-Rosemont, est une boutique de vêtements pour enfants qui offre un espace-café qui favorise les échanges et le soutien entre parents accompagnés de leurs bébés. Une aire de jeu est installée pour divertir les tout-petits. Activités, groupes de discussion, comptines et heures de conte sont offerts aux clients chaque mois.

Biscuits et Confettis, dans Notre-Dame-de-Grâce est un café-boutique pour enfants, où les parents peuvent se rencontrer et laisser leurs enfants jouer dans l’aire de jeux.