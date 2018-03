Bientôt un anticafé sur la rue Saint-Denis

Insiders, un anticafé situé dans le centre-ville de Montréal depuis janvier dernier, ouvrira ses portes sur la rue Saint-Denis en septembre prochain. Espace multifonctionnel, il proposera des tarifs à l’heure et la tenue de cours, d’évènements et de conférences, tout en appuyant l’économie locale.

«On souhaite aider les gens qui n’ont peut-être pas les moyens de s’engager au mois ou à l’année dans des espaces de coworking. Ici ils peuvent utiliser l’espace au besoin, sans engagement, en payant à l’heure», explique Mario Cabrera, copropriétaire d’Insiders.

Lors du concours Portes ouvertes sur Saint-Denis, les propriétaires Mario Cabrera et Boris Leyfer ont reçu une bourse de 15 000$, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal avec son programme PR@M-Artères en chantier et de la Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal, afin de les aider à s’installer sur la rue.

Avec un tarif dégressif à partir de 5,50$ de l’heure et un maximum de 15$ pour les membres et 13$ pour les étudiants, Insiders, fusion entre un espace de coworking, un centre culturel et un café, proposera un service personnalisé dans une ambiance chaleureuse et conviviale, comme on peut le voir actuellement dans leur local au 2067, rue Crescent.

Ce café où l’on paie au temps passé et non au nombre de boissons consommées, propose café, thé, biscuits, légumes et tartinades à volonté. Les produits sont avec et sans gluten, mais aussi vegan, afin que tous les clients puissent y trouver leur compte.

Ces derniers peuvent se servir à leur guise et s’installer dans la salle de conférence, la salle de réunion, la salle multifonctionnelle ou bien la pièce commune.

Plateau-Mont-Royal

«Le concept sera exactement le même sur la rue Saint-Denis. On porte une attention particulière à l’économie locale en exposant les œuvres d’artistes locaux et en proposant, autant qu’on peut, des produits locaux sur notre comptoir», souligne M. Cabrera.

D’une superficie de 2000 pieds carrés sur la rue Crescent, les propriétaires souhaiteraient ouvrir Insiders au mois de septembre dans un plus grand local sur la rue Saint-Denis, idéalement au deuxième étage et équipé d’une terrasse.

Leurs deux études de marché ont montré que les clients souhaitaient à 49% un anticafé dans le Plateau-Mont-Royal. Donc après avoir eu une opportunité sur la rue Crescent, Mario Cabrera et son beau-fils Boris Leyfer ont hâte d’ouvrir sur la rue Saint-Denis et de collaborer avec les commerçants du quartier.