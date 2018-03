Lounge 4284 : un lieu de rencontre pour les créateurs de contenu

Le Lounge 4284, un lieu dédié exclusivement aux créateurs de contenu à Montréal, a été lancé en novembre dernier dans les locaux de l’espace de coworking La Halte 24-7. Formations et ateliers permettent aux créateurs d’améliorer leur contenu et surtout d’échanger conseils et stratégies.

Situé au cœur du Plateau-Mont-Royal au 4284 rue de la Roche, l’espace représente un nouveau chez-soi pour les créateurs de contenu, blogueurs et influenceurs montréalais des plateformes YouTube, Instagram, Facebook, et autres.

«On s’est rendu compte que de nombreux créateurs et influenceurs des différentes plateformes numériques avaient besoin d’un endroit commun pour se rencontrer, faire des formations et du réseautage», explique Philippe Tremblay, cofondateur de La Halte 24-7 et instigateur du projet avec Patrick Balyan, créateur de la communauté #YouTubeMTL.

Après être allé visiter des YouTubeSpaces aux États-Unis et à Toronto, Patrick Balyan s’est rendu compte qu’il manquait d’endroits plus inclusifs pour les créateurs de contenu.

«Ces espaces sont exclusifs aux personnes qui ont plus de 500 000 abonnés sur leur chaîne YouTube. Les autres ne peuvent pas y accéder, explique Philippe Tremblay. Nous, on veut un endroit où tous les créateurs de contenu pourront se rencontrer, échanger et se donner des conseils, qu’importe leur nombre d’abonnés».

Depuis novembre dernier, le Lounge 4284 a donc déjà accueilli des personnes avec des comptes YouTube de plus de 16M d’abonnés comme WatchMojo, ou bien d’autres avec seulement des centaines d’abonnés.

Le Lounge 4284 propose des événements mensuels mais aussi des formations et ateliers donnés chaque semaine par des experts. C’est ainsi un espace permettant la création, le réseautage, la conception et la découverte.

«Depuis l’ouverture, des gens de Los Angeles, Toronto, Ottawa et Boston viennent au Lounge, ça devient un endroit unique à Montréal, leur permettant de se rencontrer et de découvrir de nouvelles techniques et stratégies», souligne M. Tremblay.

Le Québec est en retard d’environ 10 ans par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, selon lui. «Le contenu numérique va prendre de plus en plus de place ici, tout se passe en ligne maintenant. La jeune génération n’écoute plus la télévision, mais reste sur son ordinateur et son téléphone», ajoute-t-il.

À terme, Philippe Tremblay et Patrick Balyan souhaitent créer un lieu dédié aux créateurs avec des salles de montage, de formation, de son et de vloging.

Blogueurs, créateurs de contenu

Il y a autant de blogues que d’intérêts, et de blogueurs que d’idées. Si certains le font par plaisir ou pour partager leur passion, les blogueurs et rédacteurs web professionnels sont devenus indispensables à de nombreuses entreprises qui font appel à eux pour des textes en fonction de l’image qu’ils veulent projeter sur le web.

Si certains blogueurs sont ainsi payés pour leurs mots, d’autres, rédigeant des blogues plus personnels, génèrent des revenus par la publicité qu’ils mettent sur leur site.