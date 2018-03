Multiplication des bornes Wi-Fi dans Le Plateau-Mont-Royal

Alors que de nombreux endroits de la ville de Montréal sont actuellement mal desservis en accès Internet gratuit, Le Plateau-Mont-Royal (PMR) va voir ses bornes Wi-Fi se multiplier en 2019.

Le réseau Wi-Fi municipal est quasiment inexistant dans plusieurs arrondissements de la métropole. Environ 60% des bornes, soit un total de 191 dispositifs, se retrouvent dans deux arrondissements, soit Ville-Marie et Sud-Ouest.

Dans Le Plateau-Mont-Royal, on en compte aujourd’hui 17, et 82 seront installées d’ici la fin de 2019.

En juin 2015, l’administration centrale a commencé le déploiement de son réseau d’accès sans fil et gratuit à Internet sur l’île. En deux ans, plus de 300 bornes ont été installées sur l’ensemble du territoire.

«C’est entendu que nous pouvons en faire davantage. Nous travaillons sur des moyens pour augmenter la cadence», affirme François Croteau, responsable de la ville intelligente, des technologies de l’information et de l’innovation au comité exécutif de Montréal.

Trois arrondissements se retrouvent avec un seul accès sans-fil, soit l’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, LaSalle et Saint-Léonard, et la Ville ne compte d’ailleurs toujours pas y en ajouter.

«Nous sommes encore au début du déploiement. La première phase visait l’installation de bornes dans les bâtiments et terrains municipaux ainsi que les lieux où l’installation serait la plus facile à faire. Certains arrondissements ont plus d’installations municipales que d’autres, ce qui explique pourquoi certains en ont plus que d’autres», soutient M. Croteau.

Dans son déploiement, la Ville a commencé l’installation des bornes selon les endroits les plus fréquentés par les citoyens ainsi que les travaux prévus, afin d’arrimer les chantiers ensemble et ainsi diminuer les coûts.

Le Plateau-Mont-Royal salue cette mesure qui peut favoriser le tourisme et démocratiser l’accès au Wi-Fi aux personnes qui n’y ont pas accès chez eux, étant donné les frais associés à ce service.

«Cela donne la possibilité et la chance aux visiteurs qui n’ont pas de données internet sur leur cellulaire de pouvoir profiter de la vie culturelle, des commerces et des restaurants de notre arrondissement qui accueille énormément de touristes chaque année», commente Josefina Blanco, responsable de la culture et du développement social à l’arrondissement du PMR.

Actuellement, les 17 bornes Wi-Fi du Plateau se trouvent, entre autres, dans les deux bibliothèques du Plateau-Mont-Royal, dans le parc Laurier, le parc La Fontaine et le Square Saint-Louis.

Les prochaines bornes pourront être possiblement installées dans le Mile End, sur la rue Saint-Denis, l’avenue du Mont-Royal, le boulevard Saint-Laurent, mais aussi sur une portion de l’avenue Laurier et dans le parc La Fontaine. Le choix des emplacements n’est pas final et est sujet à changement, selon la Ville de Montréal.

4600$ Une borne Wi-Fi coûte environ 1600$ et son installation avec les antennes requises varie entre 2500$ et 3000$ selon le type de lieu et de la complexité de l’installation.

2020

La Ville de Montréal s’est dotée d’un plan d’action pour terminer le déploiement du réseau d’ici trois ans. En 2020, elle souhaite avoir augmenté la capacité du réseau, mais également offrir un signal plus rapide.

Même si la Ville envisage un réseau équitable sur l’ensemble de son territoire, certains secteurs n’auront pas accès au réseau, même à la fin du déploiement.

«Ce n’est pas partout qu’il est nécessaire d’installer un réseau Wi-Fi. Il y a des endroits où ce n’est pas justifié, car il n’y a aucun utilisateur. Il y a un lien à faire avec les besoins de la population et les endroits où il est possible d’installer des bornes», mentionne M. Croteau.

La Ville de Montréal envisage d’installer approximativement 185 nouvelles bornes entre la fin 2018 et 2019.

En plus du Plateau-Mont-Royal, les arrondissements visés sont Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Outremont, Ville-Marie, Rosemont–La Petite-Patrie, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Réseau Wi-Fi de la Ville de Montréal:

Arrondissements Nombre actuel de bornes Bornes à venir 2018-2019 (approximatif) Ville-Marie 150 12 Sud-Ouest 41 0 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 22 0 Le Plateau-Mont-Royal 17 82 Montréal-Nord 14 0 Ahuntsic-Cartierville 12 0 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 11 8 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 10 5 Rosemont–La Petite-Patrie 9 37 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 7 25 Saint-Laurent 6 0 Lachine 6 0 Verdun 5 0 Pierrefonds-Roxboro 4 0 Anjou 3 0 Outremont 2 16 Île-Bizard–Sainte-Geneviève 1 0 LaSalle 1 0 Saint-Léonard 1 0 Total 322 185

En collaboration avec Audrey Gauthier