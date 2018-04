Des résidents du Plateau en demi-finale des Francouvertes

Laura Babin, Sam Faye et certains membre des groupes LaF et CRABE sont résidents du Plateau-Mont-Royal font partie des neuf demi-finalistes du concours-vitrine Les Francouvertes.

La 22e édition des Francouvertes, qui favorise l’émergence d’artistes de la relève musicale francophone canadienne a lieu jusqu’au 7 mai.

Durant les dernières semaines, 21 artistes se sont produits sur la scène du Lion d’Or lors de sept soirées de préliminaires dans le but d’atteindre la grande finale au Club Soda et de succéder à Lydia Képinski, lauréate de la 21e édition.

Les demi-finales auront lieu les 16, 17 et 18 avril au Lion d’Or. Les artistes tenteront de se tailler une place pour accéder à la grande finale du 7 mai, au Club Soda.

Laura Babin

Water Buffalo (2016), le plus récent EP de Laura Babin, compositrice et interprète, est une œuvre assumée. Laura partage la scène avec ses deux acolytes dans un pop-rock grunge, élégant et raffiné qui laisse place à une voix aérienne. Guitare grunge, basse lourde et rythmes abrasifs appuient sa voix suave, touchante et captivante. Elle sera sur la scène du Lion d’Or lundi 16 avril.

Sam Faye et D-Track

Sam Faye et D-Track sont deux rappeurs et beatmakers. Fiers d’un parcours d’une dizaine d’années dans le milieu de la musique, les acolytes ont sorti en 2008 un premier projet duo intitulé Hors-d’œuvre. En 2017, les deux artistes ont renoué dans le cadre du projet Stéréo. Sam Faye et D-Track évoluent dans un univers parfois humoristique et font partie des rares rappeurs capables d’adapter musicalement les sujets de la vie quotidienne. Ils seront sur la scène du Lion d’Or mardi 17 avril.

LaF

LaF est un groupe de musique hip-hop qui rassemble trois rappeurs (Bkay, Mantisse et Jah Maaz) et trois beatmakers (BNJMN.LLOYD, Oclaz et BLVDR). Ils proposent des textes décomplexés, réfléchis et habités. La musique du groupe se niche dans un hip-hop aux contours jazz, soul et électro, guidé par des rythmiques boom-bap, trap et parfois house. Ils seront sur la scène du Lion d’Or mercredi 18 avril.

CRABE

Éperdument amoureux de la ZING, le duo CRABE propose du punk normal avec plus de 200 concerts et de six albums, sans compter les multiples singles. Sur scène, la paire Höek-Lapierre allie structures atypiques concises et improvisation. Ils seront sur la scène du Lion d’Or lundi 16 avril.

Les autres demi-finalistes sont Zouz, Lou-Adriane Cassidy, Mort Rose, Jay Scøtt et Smitty Bacalley et Gabriel Bouchard.