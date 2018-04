Un nouveau plan d’action culturel pour 2018-2020

Un nouveau plan d’action culturel 2018-2020 du Plateau-Mont-Royal a été adopté lors du dernier conseil d’arrondissement. Des lieux culturels seront réinventés et la vitalité culturelle préservée grâce à plusieurs actions.

Ce plan d’action a reçu l’adhésion des citoyens et des organismes culturels de l’arrondissement, lors d’un atelier participatif tenu le 24 février dernier à la bibliothèque du Plateau-Mont-Royal et à l’occasion du 2e Rendez-vous de la Table de concertation culturelle du Plateau, le 7 mars à l’Espace La Fontaine.

Pour les deux prochaines années, des projets actuellement en cours seront avancés, selon Lyne Olivier, chef de division à la Division de la culture et des bibliothèques de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Le projet de construction de la nouvelle bibliothèque et maison de la culture du Plateau poursuit son développement et devrait voir le jour en 2021. Il pourrait se situer sur le terrain qui sert actuellement de stationnement au Centre de services communautaires du Monastère, en face de l’édicule du métro Mont-Royal, que le Plateau-Mont-Royal a acquis pour la somme de 2,9 M$ en juillet 2017.

Un projet qui devrait voir le jour en novembre prochain, c’est celui de la Caserne 26 qui est actuellement en travaux. Situé sur l’avenue du Mont-Royal, coin des Érables, le bâtiment existant est démoli partiellement afin d’y établir un nouvel espace au troisième étage afin d’en faire un pôle littéraire de 100m2.

L’arrondissement a également le souhait de créer un Gym culturel, un lieu pour accueillir les pratiques artistiques libres comme cela existe à Paris ou à Marseille. Centre culturel, cet endroit serait un lieu ouvert à tous pour pratiquer de multiples arts.

Les travaux du Bain Saint Michel, situé dans le Mile End, se termineront fin 2018 pour une réouverture prévue début 2019. Actuellement, les travaux de la façade du bâtiment sont terminés, ceux de l’intérieur du Bain se poursuivent. Le but de l’arrondissement, nouveau gestionnaire de la place, est de réinvestir l’espace pour le consacrer à l’incubation et à la création de projets artistiques.

Autre projet, une salle de lecture ouverte à la communauté va être aménagée à la Cité des Hospitalières, située sur l’avenue des Pins, au pied du Mont Royal. La Ville de Montréal a acquis en juin 2017 le domaine de l’actuel site des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph (RHSJ) et compte y créer un vaste centre d’archives religieuses.

Le bâtiment vacant au 77, rue Bernard Est sera recyclé pour en faire un laboratoire d’expérimentation et d’occupation transitoire. D’une superficie de 8143 m², le lot du 77, Bernard Est et deux lots industriels adjacents ont été versés au domaine public et zonés parc en juillet 2017.

Le Centre culturel Calixa-Lavallée, verra l’environnement physique de sa salle Paul-Buissonneau amélioré afin d’y accueillir des évènements comme des mariages.

En plus de ces projets, l’arrondissement compte poursuivre ses actions du Plan culturel 2015-2017 comme la réhabilitation du théâtre de Verdure, le déploiement de la Ruche d’art ou encore l’ajout de micro-bibliothèques dans les ruelles aménagées.