La Licorne: du théâtre en 5 à 7

Les 5 à 7 du Théâtre La Licorne sont de retour avec la pièce Il faudra bien qu’un jour. Convivialité et relaxation sont au rendez-vous pour les spectateurs qui assistent à une représentation d’une pièce en un acte, accompagnée d’une boisson et d’un mini-repas.

C’est en codiffusion avec La Manufacture que la production LAB87 présente, pour 15$, Les 5 à 7 de La Licorne du 8 au 25 mai, inspirés du concept écossais A Play, A Pie and A Pint.

En une heure, le spectateur assiste à une pièce de théâtre, et pas n’importe laquelle, celle d’une dramaturgie peu explorée au Québec, mais pourtant bien populaire dans les pays anglo-saxons, la pièce en un acte.

La pièce Il faudra bien qu’un jour, écrite par Stéphanie Labbé et mise en scène par Édith Patenaude, avec Stéphanie Labbé et Danielle Proulx, c’est l’histoire de Luce, Montréalaise invétérée, qui traverse de mauvaise grâce le pont Pie-IX pour se rendre chez sa fille lui annoncer une nouvelle importante. Marie, que la visite de sa mère dérange, refuse de l’écouter. En un après-midi qui deviendra une nuit, la mère et la fille découvriront, autour d’un bol de chips sel et vinaigre, à quel point elles ont besoin l’une de l’autre.

Ce 5 à 7 sera présenté du 8 au 22 mai + Supplémentaires les 22, 24 et 25 mai, du mardi au vendredi à 17h30, avec l’ouverture des portes à 17h, au coût de 15 $ incluant une pizza et une bière.