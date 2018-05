Un volet humoristique pour le Festival Mile Ex End

Le Festival Mile Ex End revient cette année sous le viaduc Rosemont-Van-Horne, mais cette fois-ci, pour trois fins de semaine et avec bien des nouveautés. De nombreux artistes montréalais se partagent l’affiche, tout comme des humoristes québécois.

L’année dernière, le Festival Mile Ex End proposait sa première édition durant deux jours en mettant en vedette Patrick Watson et Godspeed You! Black Emperor.

Cette année, ce sont quatre jours de festival qui seront offerts au coin des rues Marmier et Henri-Julien, les 1, 2, 8 et 15 septembre prochain.

Des talents montréalais, mais aussi internationaux seront tout d’abord mis de l’avant en musique les 1 et 2 septembre de 13h à 23h avec The Barr Brothers, Broken Social Scene, PUP, Rhye, Charlotte Day Wilson, CRi, Tire le Coyote, Helena Dland, Nakhane, Poirier Migration Soundsystem, Klaus, Pierre Kwenders DJ set et Heartstreet. Plusieurs noms seront ajoutés prochainement.

Le Festival présentera une grande nouveauté pour cette 2e édition: des spectacles d’humour le samedi 8 septembre avec le Mile Ex End Rigole.

Entre 16h et 23h, une trentaine d’humoristes se présenteront sous le viaduc Van Horne, tels que Mehdi Bousaidan, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix, Adib Alkhalidey, Eddy King, Les Grandes Crues, Mélanie Ghanimé, Virginie Fortin, Guillaume Wagner, Didier Lambert, Korine Côté, Philippe-Audrey Larrue St-Jacques, Arnaud Soly, Charles Pellerin, Simon Delisle, Sèxe Illégal et plusieurs autres.

Enfin, pour son dernier jour de festival, le Mile Ex End proposera un Oktoberfest pour lever le coude à la fin de l’été. Peu de détails sont donnés pour le moment, mais ce sera le cas lors des prochaines semaines.

Des espaces pique-nique, bars et buvettes, cuisine de rue, grande tablée et activités familiales seront présents pour clore la saison estivale montréalaise.