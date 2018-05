Des nouveautés pour l’espace de travail Aire Commune

L’espace de travail et de réseautage en plein air Aire Commune a rouvert jeudi et propose plusieurs nouveautés. Situé dans le Mile End à l’angle des rues De Gaspé et Bernard, il est destiné à tous les résidents et travailleurs de ce quartier en pleine effervescence.

Le site de 5000 pieds carrés, mis en place par l’organisme à but non lucratif Îlot 84, a été agrandi cette année afin de pouvoir accueillir davantage de monde. L’année passée, le projet pilote avait reçu près de 10 000 personnes en un mois.

Cette année, Aire Commune est reconduit pour une durée de quatre mois, du 17 mai au 21 septembre avec l’aide financière de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal de 20 000$. Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale d’Aire Commune, espère y recevoir au moins 50 000 personnes.

«On souhaite rentrer dans la routine des gens du quartier afin qu’ils puissent venir dès qu’il fait beau pour travailler, lire, faire leur rencontre d’équipe, ou seulement prendre un verre après le travail», indique-t-elle.

L’espace en plein air est composé de plusieurs conteneurs. Il offre la possibilité aux gens d’utiliser deux salles de réunion gratuitement, dont une fait le double de celle de l’année dernière. Une scène permanente de type pergola est également installée afin d’y présenter leurs quatre spectacles-surprises et des conférences, mais aussi pour y travailler.

Commerces locaux

Pour cette deuxième saison, l’équipe d’Aire Commune a décidé d’agrandir également la terrasse située sur un des toits et d’installer un toit vert en collaboration avec une entreprise du coin, Toits Vertige, sur une des salles.

Dans l’objectif de collaborer avec des commerces du quartier, Marie-Pier Tessier De L’Étoile fait aussi affaire avec le traiteur Madame Virgule pour la nourriture servie sur place, mais aussi de nouveau avec le café Névé et la brasserie HELM.

Cette dernière a brassé une bière Session IPA spécialement pour le projet, appelée Bière Commune. Elle sera disponible dans tous les dépanneurs du Plateau-Mont-Royal et sur le site d’Aire Commune.

Autre nouveauté cette année, une aire de jeu sera offerte en arrière de la grande terrasse avec, entre autres, un terrain de pétanque et un jeu de poche géant. Des cours de yoga seront offerts gratuitement chaque semaine les lundis et mardis en collaboration avec Lululemon et des studios du quartier.

Le nouvel espace de travail SPACES, installé à côté au 5455, avenue de Gaspé sera aussi partenaire d’Aire Commune et offrira gracieusement des salles lors de journées pluvieuses.

«Un espace comme Aire Commune prend tout son sens quand le quartier s’en empare, c’est vraiment pour ça qu’on la fait dans le Mile End. Ici, il y a des milliers de travailleurs, d’étudiants, d’entrepreneurs, on voulait leur offrir un espace où ils pouvaient se rencontrer et apprendre à se connaître», souligne Mme Tessier De L’Étoile qui souhaite ouvrir quatre autres Aire Commune dans Montréal dans les prochaines années.

Programmation culturelle et professionnelle

Une série de formations meilleures Pratiques en Affaires (MPA) seront offertes en collaboration avec le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation. Ainsi, des formations sur diverses thématiques seront proposées telles que «financer son projet», «fondements juridiques», ou encore «comment communiquer son projet».

Des Lunch & Learn sont prévus une fois aux deux semaines avec des professionnels du quartier ayant un gros impact dans le monde entrepreneurial et une journée de pitch pour les start-ups sera organisée en collaboration avec la Caisse Desjardins, avec remise de bourses et mentorat.

Enfin, le plus gros 5 à 7 de l’été d’Aire Commune aura lieu le 30 août, en partenariat avec Ubisoft Montréal. Des camions de bouffe de rue seront présents pour l’occasion. «Tous les travailleurs du Mile End vont pouvoir venir se rencontrer, réseauter et festoyer», ajoute-t-elle.

Aire Commune est ouvert du lundi au mercredi de 9h à 21h et de 9h à 23h les jeudis et vendredis jusqu’au 21 septembre.