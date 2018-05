Des citoyens se plaignent de la circulation sur la rue De Bullion

Des citoyens du Plateau-Mont-Royal sont mécontents de l’augmentation de la circulation sur la rue De Bullion, au coin de la rue Roy.

Avec l’installation de la place publique Les Terrasses Roy l’été dernier, les habitudes des automobilistes ont changé. Cette place, située entre les rues Coloniale et De Bullion, est désormais piétonne et ces derniers ne peuvent plus se rendre facilement sur le boulevard Saint-Laurent à partir de la rue Saint-Denis, en passant par la rue Roy.

Les automobilistes empruntent donc désormais la rue De Bullion, puis la rue Napoléon pour finalement se rendre sur La Main.

«Avec Les Terrasses Roy, on pensait que le trafic se déplacerait vers l’avenue Des Pins, mais on estime que la circulation a doublé sur De Bullion depuis l’année dernière», explique Daniel Lemieux, résident de cette rue.

Celui-ci déclare que les conducteurs sont frustrés dès qu’ils se rendent compte que la rue Roy est fermée et roulent vite malgré les dos d’âne installés en 2017, pour réduire justement la circulation.

Limiter drastiquement la circulation

«On n’est pas en guerre, on n’est pas dans une logique d’affrontement. On souhaite trouver des solutions pour limiter drastiquement la circulation à partir de la rue Saint-Denis», souligne M. Lemieux

Les citoyens pensent notamment que l’arrondissement pourrait retracer les lignes d’arrêt au sol, installer un panneau d’arrêt au coin des rues Napoléon et De Bullion ou encore réaménager Les Terrasses Roy en créant une voie de circulation.

«Nous sommes prêts à travailler avec les citoyens pour trouver des mesures qui peuvent aider à réduire le débit de circulation de transit dans ces axes-là, annonce Alex Norris, conseiller municipal. Les Terrasses Roy sont très populaires et très utilisées, peu de gens vont vouloir s’en débarrasser, mais on va trouver des solutions.»

Un panneau d’arrêt sera d’ailleurs prochainement installé sur la rue Roy à l’angle de la rue Laval, afin de diminuer l’attractivité de ce parcours pour les automobiles de transit.

Diminution depuis 2017

Norris avance que la circulation a nettement diminué dans le secteur grâce à l’aménagement des Terrasses Roy, comme sur la rue Coloniale, où on comptait 1540 voitures par jour avant le projet et 718 voitures par jour désormais, selon les compteurs de l’arrondissement.

La rue Saint-Dominique comptait plus de 1400 voitures par jour, on en compte maintenant 676 par jour. La rue Roy, entre Hôtel-de-Ville et De Bullion, comptait 3000 voitures par jour, il en passe maintenant 1560. La rue Laval comptait 961 voitures par jour, le compte est aujourd’hui à 807.

«Sur la rue De Bullion, il y a une augmentation du transit, mais le niveau de circulation reste bien en deçà ou comparable aux autres rues résidentielles du Plateau-Mont-Royal», note Alex Norris. En effet, avec 539 voitures par jour en 2017 sur la rue De Bullion, entre les rues Roy et Napoléon, cette dernière compte maintenant 859 voitures par jour.

Le conseiller municipal du District de Jeanne-Mance pense que l’arrondissement pourrait installer davantage de dos d’âne, ou installer une meilleure signalisation en amont comme au coin des rues Cherrier et Berri, pour encourager les automobilistes à emprunter l’avenue Des Pins.