L’équipe des Dragons récompensée

L’équipe de basketball Les Dragons de l’école secondaire Jeanne-Mance a reçu plusieurs distinctions dans le cadre du Gala d’excellence du sport étudiant (RSEQ), le 14 mai dernier.

L’équipe fait partie du programme Bien dans mes baskets, un programme chapeauté par le CIUSSS du Centre-Sud qui vise à prévenir le décrochage scolaire et la délinquance, ainsi qu’à favoriser le développement psychosocial et sportif des jeunes adolescents.

Martin Dusseault, intervenant psychosocial, entraîneur et fondateur du programme a reçu le prix Entraîneur par excellence. Grâce au basketball, ce sont plus de 1200 jeunes en difficulté, en 18 ans, qu’il a aidés à se surpasser

Ala Malak Mekdad a reçu le prix Athlète féminine ayant démontré une persévérance académique et sportive

Ulysse Rose a reçu le prix Athlète masculin ayant démontré une persévérance académique et sportive

Guy Pariseau a reçu le Prix hommage pour sa carrière exceptionnelle auprès des athlètes du sport étudiant

L’équipe des Dragons Juvénile masculin élite a été nommée Équipe par excellence de l’année

Bien dans mes baskets

Bien dans mes baskets n’est offert qu’à l’école Jeanne-Mance, mais s’est décliné sous d’autres formes au Québec. Ainsi, il existe un même programme dans 13 écoles primaires, en lien avec l’école du Plateau, qui aide les étudiants à intervenir auprès des plus jeunes. Au Centre Gédéon-Ouimet dans Ville-Marie, ce sont des jeunes adultes issus de l’immigration et en phase de francisation qui bénéficient d’un même programme dans le but de les aider à communiquer en français.