Du cinéma sous les étoiles dans les parcs de Montréal

Le Cinéma sous les étoiles de Funambules Médias s’installe dans plusieurs parcs de la ville cet été, dont le parc Laurier et le parc La Fontaine au Théâtre de Verdure.

Les citoyens pourront aller voir un film en plein air dans 15 parcs de Montréal, du 26 juin au 31 août.

Le festival de documentaires en plein air, social et politique, promet pour sa 9e édition, 61 projections gratuites de 43 longs et moyens métrages et de 28 courts métrages de cinéastes établis et de la relève, dans une formule unique qui permet la réappropriation des espaces publics par les citoyens montréalais, toujours dans le souci de susciter la réflexion sur des enjeux critiques.

La programmation aborde cette année des sujets tels le mouvement Black Lives Matter, la disparition des femmes autochtones, l’accueil des réfugié.e.s au pays, en plus de couvrir les enjeux féministes, agricoles, alimentaires, et environnementaux. Toujours suivies de discussions avec les cinéastes ou invité.e.s, les projections visent à encourager le débat public.

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site : cinemasouslesetoiles.org .