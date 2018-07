De nouvelles bornes de recharge électrique dans Le Plateau

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal installera prochainement sept nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire. Des espaces de stationnements seront donc retirés et d’autres interdits, excepté aux véhicules électriques en recharge.

Le nombre de recharges sur rue sera désormais de 28 bornes à la fin de l’année dans Le Plateau-Mont-Royal.

C’est dans le cadre de sa stratégie d’électrification des transports et son orientation de développement durable en matière de transport que la Ville de Montréal procède à un déploiement graduel de bornes de recharge électrique sur l’ensemble du territoire.

Le réseau montréalais comprend des bornes de recharge dans des stationnements, ainsi que sur rue. L’objectif de la Ville est d’implanter 1 000 points de recharge pour véhicules électriques dans Montréal, principalement sur rue, d’ici 2020.

Pour Le Plateau-Mont-Royal, ces dernières se situeront :

Sur la rue Berri, au sud de la rue Gilford;

Sur la rue Saint-Denis, au sud de l’avenue du Mont-Royal Est;

Sur la rue Saint-Hubert, au sud de la rue Rachel Est;

Sur la rue Saint-Dominique, au nord de la rue Saint-Viateur Est;

Sur l’avenue Laval, au nord de la rue Roy Est;

Sur la rue Prince-Arthur ouest, à l’est de la rue University;

Sur la rue Masson, à l’est de la rue de Bordeaux.

Une analyse de faisabilité et une analyse d’intégration avec le milieu ont été réalisées en 2017 pour l’ensemble des emplacements proposés. «Les sept sites retenus présentent des conditions favorables à l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques», peut-on lire dans le sommaire décisionnel du dernier conseil d’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Ces bornes de recharge ont pour but de contribuer au développement de la flotte automobile électrique afin de réduire toute pollution liée au fonctionnement des véhicules diesel et à essence.

Modifications à la réglementation

Cependant, l’implantation de ces bornes nécessite des modifications à la réglementation de stationnement.

Des espaces de stationnements seront ainsi retirés et d’autres seront interdits, excepté aux véhicules électriques en recharge. Des panonceaux de nouvelle signalisation seront installés durant un mois.

Les citoyens pourront noter la perte d’un espace de stationnement limité à 60 minutes, de six espaces de stationnement tarifés et de sept espaces de stationnement longue durée. Quatre espaces de stationnements sur rue réservés aux résidents seront déplacés et 14 espaces de stationnement réservés aux véhicules électriques en recharge seront ajoutés.

Ces bornes de recharge seront installées progressivement durant l’été et l’automne 2018.

478 Ce sont actuellement 478 bornes de recharge qui sont en opération sur l’ensemble de Montréal, dont 402 sur rue et 76 hors rue (stationnements des bibliothèques, centres sportifs, aréna), explique Marilyne Laroche Corbeil, relationniste pour la Ville de Montréal.

«Plusieurs réseaux de bornes de recharge sont déployés sur le territoire montréalais, dont le circuit électrique (CÉ), le réseau Flo, le réseau branché et Tesla», précise-t-elle, ajoutant que conformément à une entente signée avec Hydro-Québec, les bornes destinées à un usage public font partie du CÉ, le plus grand réseau en Amérique du Nord.

En 2018, la phase de déploiement a donc déjà commencé. À la fin de l’année, ce seront 200 bornes sur rue réparties sur les 19 arrondissements qui viendront s’ajouter au réseau, pour atteindre 602 bornes sur rue.

Bornes électriques dans Montréal :

2014 4 bornes sur rue 2015 préparation au déploiement pour 2016 2016 144 bornes sur rue 2017 250 bornes sur rue 2018 602 bornes sur rue

L’arrondissement où l’on retrouve le plus de bornes sur rue est Ville Marie avec 54 actuellement et 72 d’ici la fin de l’année.