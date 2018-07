Picolo Vélo: le vélo en bois du Québec enfin en vente

Après quatre ans de travail et trois prototypes plus tard, le vélo en bois de Picolo Vélo est désormais accessible à la vente, mais aussi à l’essai cet été dans différents endroits de Montréal.

Premier et seul fabricant de vélo de bois au Canada, Picolo Vélo dont l’atelier AMIK ébénisterie est situé dans le Plateau Est, est né de l’idée de Pierre Laplante, passionné de cyclisme.

Ébénistes de formation, Loïc Dehoux et Nicolas Goupil ont embarqué avec lui dans ce projet fou de réaliser des cadres de vélo avec du frêne du Québec, «un bois dont la densité apporte solidité et rigidité», explique M. Dehoux.

Après avoir testé deux vélos en laboratoire depuis 2016, le troisième prototype – et produit final- est né en début d’année et a pu être commercialisé sur leur site Web en février dernier, une fois l’avoir présenté lors des Salons du Vélo dans plusieurs villes du Québec.

«En général, les vélos sont faits en aluminium ou en carbone ce qui est incompatible avec le confort, la rigidité et la performance. Le bois permet justement de jumeler la performance et le confort», souligne Loïc Dehoux.

Aussi, les techniques d’assemblage et l’ajustement des pièces ont soigneusement été étudiés pour un maximum de résistance. «C’est un vélo très rigide, donc réactif. On ne ressent pas les défauts de la route, car la fibre de bois absorbe la route», précise-t-il.

Les colles utilisées sont aussi très puissantes et hydrofuges. Le bois a tout d’abord été scellé à l’époxy et ensuite recouvert d’un vernis polycarbonate qui résiste à la pluie et aux UV, permettant une durée de vie de 25 ans, sans détérioration, assure l’ébéniste.

Avec près de 60 heures de travail pour un seul cadre de bois, les trois partenaires de Picolo Vélo proposent donc un produit artisanal haut de gamme de 2,2 kg pour un vélo de taille médium.

Au prix de 4500$ avec la fourche, ce cadre de bois est disponible seulement en ligne, préparé en direct de leur atelier. Des vélos montés avec les composants choisis par le client sont aussi disponibles.

Pour faire découvrir ce produit hors du commun, Picolo Vélo propose des journées d’essais de vélo un peu partout dans Montréal, notamment près de l’Université de Montréal, en roulant sur le chemin de Polytechnique.