Plateau Mont-Royal: La rue Gauthier deviendra un «corridor vert»

La rue Gauthier, située entre les avenues Papineau et des Érables, se verra doter d’une vingtaine de saillies à cinq intersections à partir de l’année prochaine.

Ces travaux, tant attendus par les résidants qui se sont mobilisés depuis 2009, viendront déminéraliser près de 900m2 de la rue pour la transformer en un lien vert menant au parc La Fontaine. Coincée entre l’entrée et la sortie du pont Jacques-Cartier, elle sera embellie et apaisée à partir de l’été 2019.

Le montant préliminaire estimé pour la construction des saillies, l’élargissement des trottoirs, la réparation du cours d’eau et des puisards sur le réseau artériel est de 1,6M$, peut-on lire dans le sommaire décisionnel du conseil d’arrondissement du 3 juillet dernier. Ce montant devra provenir du Programme triennal d’immobilisations (PTI) 2018-2020 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports. Le montant estimé pour la construction des saillies sur le réseau local est de 260 000$.

Ce projet de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal devait être réalisé au mandat précédent, mais les élus n’avaient pas pu le mettre en place sans l’accord de la ville-centre, explique Marianne Giguère, conseillère de ville du district de De Lorimier et responsable du développement durable. L’administration actuelle a finalement donné son accord au projet.

«Les trottoirs vont être élargis, des fosses de plantation gigantesques vont être créées et le parcours des piétons et des cyclistes va être sécurisé», souligne-t-elle, ajoutant que la rue sera également massivement verdie avec beaucoup de déminéralisation et donc d’asphalte retiré, ainsi que de nombreux arbres plantés.

Les saillies seront situées:

• deux saillies sur la rue Gauthier, à l’intersection de l’avenue Papineau

• quatre saillies sur la rue Gauthier, à l’intersection de la rue Cartier

• trois saillies sur la rue Gauthier, à l’intersection de la rue Dorion

• quatre saillies sur la rue Gauthier et trois sur la rue de Bordeaux

• quatre saillies sur la rue Gauthier, à l’intersection de l’avenue De Lorimier

• élargissement des deux trottoirs de la rue Gauthier, entre l’avenue Papineau et la rue Des Érables.

Saillies de trottoir

Les saillies de trottoir font maintenant bien partie du paysage montréalais, notamment dans Le Plateau-Mont-Royal, précurseur dans la construction de saillies à Montréal, qui y incorpore des îlots de verdure pour embellir le paysage urbain et réduire les îlots de chaleur.

Une dizaine d’intersections sont sécurisées chaque année dans Le Plateau, coûtant 65 000$ pour la saillie simple et 86 000$ la saillie double.

Ces dernières rendent les intersections plus sécuritaires, en assurant un meilleur contact visuel entre l’automobiliste et le piéton, en incitant les automobilistes à ralentir et en réduisant la durée de traversée des piétons.

Elles permettent également d’appliquer l’interdiction de stationner son véhicule à moins de 5m d’une intersection imposée par le Code de sécurité routière.

Une étude publiée par la Direction régionale de la santé publique (DSP) de Montréal a démontré l’année dernière qu’entre 2000 et 2014, le nombre de blessés aux intersections où ont été implantées des saillies de trottoir a diminué de 23% pour les piétons et de 54% pour les occupants de véhicule.

Ces données avaient été recueillies dans quatre arrondissements de la métropole: Rosemont–La Petite-Patrie, Le Plateau-Mont-Royal, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville. Au total, 3300 intersections ont été analysées dans les quatre arrondissements à partir des données collectées par ceux-ci.

Dans Le Plateau-Mont-Royal, plus d’une centaine d’intersections ont été sécurisées par des saillies de trottoirs depuis 2010, pour un total d’environ 300 saillies, commente Catherine Piazzon, chargée de communication à l’arrondissement.

Des tronçons verdis, plus longs que des saillies, ont également été créés dans l’arrondissement en 2017, tels que sur la rue Marie-Anne entre Saint-Laurent et Hôtel-de-Ville.

En 2018, deux trottoirs sur la rue Marie-Anne (de Saint-Dominique à De Bullion côté sud)seront finis et des tronçons sur la rue Marie-Anne entre De l’Esplanade et Clark seront construits, tout comme sur la rue Napoléon côté nord entre Saint-Laurent et De Bullion, et sur la rue Bagg entre Saint-Urbain et Saint-Laurent.