La première foire culinaire haïtienne au parc La Fontaine

Le Festival Haïti en Folie inaugure sa première grande Foire culinaire les 28 et 29 juillet prochain au parc La Fontaine.

Pour sa 12e saison se tenant du 25 au 29 juillet principalement au parc La Fontaine, mais aussi aux jardins Gamelin et au parc des Compagnons, le Festival Haïti en Folie présente sa Foire culinaire de 11h à 23h, les 28 et 29 juillet.

Ce Festival est une occasion de redécouvrir la cuisine typique d’Haïti concoctée par plusieurs traiteurs et restaurateurs haïtiens de Montréal.

Le public pourra assister à des ateliers culinaires, goûter à des boissons et cocktails exotiques ainsi qu’à des plats du terroir haïtien et se procurer des livres de recettes haïtiennes et caribéennes.

Une ambiance musicale rythmée et un décor valorisant l’artisanat et les produits locaux haïtiens feront partie de cet évènement. Aussi, parmi les plats typiques, les festivaliers pourront retrouver le Griot (porc frit), le Tassot (viande de chèvre frit), le Fritay (ensemble de viandes et légumes frits), le poulet créole frit ou en sauce et le Pikliz, un mélange piquant et épicé de choux, oignons, carottes, coupé en fines lamelles pour accompagner les plats.

Festival Haïti en Folie

Créé en 2007, le Festival Haïti en Folie à Montréal est présenté pendant une semaine par Les Centres de Viandes F. Iasenza. Il est aujourd’hui le plus important festival pluridisciplinaire, en dehors d’Haïti, totalement dédié à la culture haïtienne. Il s’agit d’un évènement haut en couleurs et en saveurs créoles, qui attire plusieurs dizaine de milliers de visiteurs et de touristes chaque année.

Destiné à faire connaître Haïti dans toute sa diversité et sa richesse culturelle, il propose autant de la musique, que du cinéma, du théâtre, de la danse, de la gastronomie, des conférences, que de la littérature et des contes.