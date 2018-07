La première phase du projet pilote de piétonisation de la rue Gilford s’est amorcée jeudi, devant l’édicule de la station de métro Laurier.

Une halte piétonne permettant d’offrir une zone d’ombre dans cet îlot de chaleur a été mise en place sous forme de conteneur avec du verdissement de chaque côté, explique Marie Plourde, conseillère d’arrondissement pour le District du Mile End.

La deuxième phase de ce projet pilote débutera début septembre, lorsque le tronçon entre les rues Rivard et Saint-Denis sera fermé aux automobilistes jusqu’au 31 octobre 2020.

C’est dans le cadre du Programme d’implantation des rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal que ce projet peut être réalisé. La ville-centre offre une aide financière équivalente à 50% des coûts jusqu’à concurrence de 100 000$, pour la première année.

Dans le but de rendre la rue Gilford plus sécuritaire et conviviale, des installations lumineuses seront aménagées par Atomic3, firme qui conçoit et réalise des aménagements urbains en transformant l’espace et en animant la vie quotidienne des gens.

Les fondateurs Félix Dagenais et Louis-Xavier Gagnon-Lebrun développent des expériences immersives où la lumière, la vidéo, la musique, l’architecture et les nouvelles technologies plongent les passants au cœur de leur œuvre et de l’histoire du lieu en question.

«On veut mettre en valeur cette rue riche en histoire, car l’origine du Plateau se retrouve sur ce chemin-là, qui était à l’époque le Chemin des carrières», ajoute Marie Plourde.

Une terrasse ombragée, du verdissement, une murale et du mobilier réutilisable sera également installé sur cette rue où il existe «un vieux design pas clair et dangereux», estime-t-elle.

Pour ce nouveau projet de piétonisation de rue, les résidents et commerçants seront au cœur des décisions à partir de l’automne prochain, afin notamment de décider si ce projet deviendra permanent.