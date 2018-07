Situé à l’angle des rues Casgrain et Bernard Est dans le Mile End, l’espace public en plein air le Marché des Possibles fête ses cinq ans cet été avec une programmation socio-culturelle diversifiée et toujours gratuite.

Depuis le 22 juin dernier, artistes, commerçants, artisans et camions de rue se rassemblent sur le terrain adjacent à l’aréna Saint-Louis pour une immense fête de quartier chaque fin de semaine, et ce, jusqu’au 29 juillet prochain.

Près de 5000 personnes, principalement des jeunes familles et des jeunes professionnels venant pour la plupart du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La-Petite-Patrie, sont venues jusqu’à présent profiter de cet espace familial et communautaire, mis en place par Pop Montréal.

Lors de ces dernières fins de semaine, le marché a accueilli un grand nombre d’artisans locaux, un biergarten et des musiciens émergents (Marie-Gold, Cadence Weapon, Frankie Teardrop et K8A).

Pour l’occasion des jeux pour les petits et les grands ont été installés, comme un jeu de poche géant, un mini-golf ludique et des tournois de ping-pong ont été joués. Des marchands de légumes et plusieurs chefs locaux et novateurs préparaient également de la bouffe de rue pour près de 450 visiteurs par jour.

Festival Yatai MTL

Ce week-end, du 19 au 22 juillet, c’est la culture japonaise et sa cuisine de rue qui sont mises à l’honneur avec le Festival Yatai MTL.

Une variété de plats japonais pourront y être dégustés comme, entre autres, des classiques comme le Karaage, le Yakitori et la Takoyaki à des découvertes comme le Yaki Tomorokoshi et Korokke Sando.

Chaque jour, des musiciens et des DJs seront sur place et des courts-métrages et une série d’ateliers pour tous les goûts et tous les âges auront lieu.Le Nippon-Bar de YATAI MTL proposera également une sélection de sake Gekkeikan ainsi que le Ramune, une boisson d’été très populaire au Japon.